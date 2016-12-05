رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای البرز انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر غفرانی عصر دوشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان البرز که در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد، با تأکید بر اینکه فرد منتخب باید انتظارات ورزشکاران این هیئت را برآورده کند، اظهار کرد: این هیئت نیازمند توجه بیشتر است و همه باید دست در دست هم با کمک یکدیگر جامعه آماری هیئت را توسعه داده و آن را تقویت کنیم.
وی بابیان اینکه اداره کل هر آنچه در توان دارد برای حمایت از ورزشکاران بیماران خاص و پیوند اعضاء به کار خواهد بست، عنوان کرد: برنامه محوری و توجه به استعدادها و ظرفیتهای شهرستانی از مهمترین اقداماتی است که باید برای رشد و توسعه هیئت در دستور کار رئیس منتخب و اعضای هیئترئیسه قرار گیرد.
در ادامه رضا رودگر بهعنوان تک کاندیدای احراز پست ریاست هیئت به مدت ۱۰ دقیقه، به معرفی و ارائه برنامههای مدنظر خود برای ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا پرداخت.
در پایان و پس از انجام مراسم رأیگیری، رودگر با کسب تمامی آرا (۱۴ رأی) برای مدت ۴ سال بهعنوان رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان البرز انتخاب و معرفی شد.
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