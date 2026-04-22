روایت خانواده موحد ابطحی از عروج عاشقانه این شهید جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موحد ابطحی از شهدای جنگ ۴۰ روزه رمضان، که در روزهای ابتدایی این نبرد به شهادت رسید، در دیدار پیش از ظهر چهارشنبه اعضای مؤسسه خانه طلاب جوان با خانوادهاش، بار دیگر مورد توجه و روایت نزدیکان قرار گرفت.
در این دیدار، اعضای این مجموعه با حضور در جمع خانواده شهید، پای سخنان آنان درباره ویژگیهای اخلاقی، نحوه زیست و لحظات پایانی عمر وی نشستند.
برادر شهید در بخشی از این دیدار، به چگونگی محل تدفین سید مجید اشاره کرد و گفت: چند گزینه برای محل خاکسپاری وجود داشت، اما در نهایت شرایط به گونهای رقم خورد که پیکر ایشان در حیاط امامزاده شاه حمزه و در نزدیکی محل دفن پدر به خاک سپرده شد.
وی افزود: این انتخاب برای ما معنای خاصی داشت، چرا که سید مجید همواره نسبت به پدر خود ادب و ارادت ویژهای داشت و این مجاورت، بازتابی از همان پیوند عاطفی و معنوی است.
برادر شهید با اشاره به شرایط شهادت او گفت: ایشان در زمان شهادت روزهدار بود و با لب تشنه به دیدار حق شتافت که این مسئله برای خانواده یادآور برخی از جلوههای تاریخی ایثار و فداکاری در فرهنگ دینی است.
در ادامه این دیدار، مادر شهید نیز با نگاهی مبتنی بر باورهای عمیق دینی، از فقدان فرزند خود سخن گفت و افزود: نگرانی اصلی من از اصل شهادت نیست، بلکه از طولانی شدن دوری و فراق است.
وی گفت: نگاه ما به دنیا همواره این بوده که محل گذر است نه ماندگاری و همین باور، تحمل این فقدان را برای ما معنادار میکند.
در بخش دیگری از این نشست، قادری داماد خانواده شهید نیز با اشاره به یکی از تصاویر بهجا مانده از سید مجید، به توصیف حال و هوای معنوی او پرداخت و افزود: در آن تصویر، حالتی از توجه و تأمل در چهرهاش دیده میشود که برای من بسیار معنادار بود.
وی گفت: همان زمان این تصویر را با جملهای همراه کردم که بیانگر نگاه او به افقهای معنوی بود و این موضوع بهخوبی روحیات درونی او را نشان میداد.
گفتنی است سید مجید موحد ابطحی، فرزند آیتالله حاج سید علی موحد ابطحی، از دانشجویان پیشین دانشگاه قم و از فعالان حوزه فنی در یکی از شرکتهای مستقر در شهرک محمودآباد بود که در دومین روز از جنگ ۴۰ روزه به شهادت رسید.
قم-خانواده شهید ابطحی از شهدای جنگ رمضان در دیدار با جمعی از طلاب، از ابعاد شخصیتی، معنوی و نحوه شهادت فرزند خود سخن گفتند و بر نگاه عارفانه او به دنیا و دلبستگیاش به اهلبیت تأکید کردند.
نظر شما