به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی ظهر چهارشنبه در نشست معرفی چهره سال هنر انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه یکی از مهمترین بحثهای ریشهای امام شهید امت در سالهای متمادی ناظر به نقش خواص در سرنوشت کشور بود، اظهار کرد: ایشان به صورت مصداقی در خصوص نهضت امام حسین(ع) فرمودند که خواص در همراهی امامشان کوتاهی کردند و کوتاهی آنان منجر به تغییر تاریخ و گرفتاریها و مشقتهای مسلمین شد.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه هنرمندان و صاحبان قلم و بیان در ارتباط مستقیم با مردم بوده و جزو خواص هستند، ادامه داد: افراد جامعه از این قشر الگو میگیرند و مخاطب این هنرمندان و نویسندگان هستند.
وی با قدردانی از فعالیت و زحمات هنرمندان در این اجتماعات مردمی و کنشگری هنرمندان در میدان، یادآور شد: نقش هنرمندان بسیار پررنگ بوده و اهمیت دارد چرا که مردم به سمت زیبایی گرایش دارند و با آثار هنری انس میگیرند.
امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه هنرمندان با آثار و نقشآفرینی در این نبرد غیرعقلانی دشمن علیه ایران اسلامی به مردم روحیه میدهند، ادامه داد: شاید هیچ زمانی مثل امروز، مرز حق و باطل مشخص و آشکار نبوده است. امروز رژیم منحوس صهیونی و آمریکای جنایتکار، جنگی ظالمانه را علیه ما راه انداختند.
فاطمی اظهار کرد: سابقه جنایتها و خباثتهای آمریکا و رژیم صهیونسیتی در طول تاریخ مشخص است و کسی نباید به جنایتپیشگی اینها شک داشته باشد.
امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه خواستههای ملت ایران غیرواقعی و غیر منطقی نیست، ادامه داد: کسانی هم که احیاناً با حقانیت جمهوری اسلامی و ملت ایران مخالفت دارند شاید با حلاوت آثار هنری تحت تأثیر قرار گیرند و از این مخالفت دست بردارند.
نظر شما