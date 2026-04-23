به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه منتخبی از کتاب‌های فارسی کودک، نوجوان و بزرگ‌سال دست اول و همچنین بازنویسی شده از قصه‌های عیاری در معرض تماشای مخاطبان قرار گرفته است.

ایاران و بعدها عیاران یک نهاد اجتماعی با سابقه‌ی ۳هزار ساله در ایران بوده است که در سال‌های نخست شکل گرفتن این گروه در واکنش به تفاوت طبقاتی در ایران باستان به وجود آمده است. این گروه در دوره ساسانیان به عنوان جنگاورانی فرهنگ آموخته در خدمت پادشاه و رابط بین دربار و مردم بودند. بعد از آمدن اسلام نام‌های دیگری مثل اهل فتوت داشتند. مرام و آئین جوان‌مردی این گروه امروزه در زورخانه ها و در میان گروهی از مردم هنوز پابرجاست.

درباره نهاد اجتماعی عیاران کتاب‌های پژوهشی و داستانی و همچنین شعر به زبان فارسی وجود دارد. بعضی از نویسندگان کودک و نوجوان هم از این متون برای مخاطبان بازنویسی کرده‌اند.

کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری با برپایی یک نمایشگاه از این منابع قصد داشته مخاطبان خود را بیشتر با این نهاد آشنا کند.

عیاری همچنان دست مایه کتاب و فیلم است و کتابخانه مرجع با برپایی این نمایشگاه امیدوار است گامی در راه معرفی منابع بردارد.

نمایشگاه «پهلوان پهلوانان» تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۶ درکتابخانه مرجع کانون به نشانی خیابان شهید حسن نصرالله، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، برپاست و بازدید برای عموم آزاد است.