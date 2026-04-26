به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی روز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در نشست راهبردی با اعضای شورای معاونان، مدیرانکل و اعضای شورای فرهنگی کانون پرورش فکری در سراسر کشور که با حضور وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیئت مدیره، برگزار شد، ضمن قدردانی از حمایتهای مستمر مقام عالی وزارت و هیئت مدیره از حضور جهادی مربیان کانون در میادین شهر و بیمارستانها خبر داد.
او تاکید کرد که کانون با نگاهی نو، از دلِ واقعیتهای جنگ، فضایی برای رشد و ارتقای روحیهی کودکان و نوجوانان خلق کرده است.
مدیرعامل کانون پرورش فکری در ابتدای سخنان خود، حضور وزیر آموزش و پرورش در جمع خانواده کانون را توفیقی بزرگ دانست و افزود: «آنچه امروز در کانون شاهد هستیم، فراتر از دستورالعملهای اداری است. همکاران ما با درک عمیق از شرایط حساس «جنگ رمضان»، به صورت کاملاً داوطلبانه و مجاهدانه پای کار آمدند تا رسالت تربیتی خود را در سختترین روزها به نحو احسن انجام دهند.»
فتح میدانها با ابزار فرهنگی؛ حضور در ۶۴ نقطه پایتخت
علامتی با اشاره به گستردگی فعالیتهای میدانی کانون، گفت: «ما تلاش کردیم از فرصتِ پدید آمده در بطن جنگ، به عنوان یک فضای تربیتی اصیل استفاده کنیم. حضور فعال در ۶۴ میدان اصلی شهر تهران و میادین مرکزی سایر استانها، فرصتی بینظیر برای ارتباط چهره به چهره با کودکان فراهم کرد تا با اجرای برنامههای فرهنگی، حالِ آنها را در میانه بحران بهبود ببخشیم.»
عیادت هنرمندان از کودکان مجروح
وی در ادامه به اقدامهای ماندگار کانون در بیمارستانها و مناطق آسیبدیده از جنگ اشاره کرد و گفت: «همراهی هنرمندان نامآشنای حوزه کودک با مدیران کانون در بازدید از کودکان مجروح جنگی در تهران، برگ زرینی از پیوند کانون و کودکان بود.»
علامتی افزود: توزیع محصولات فرهنگی، اهدا کتاب و اجرای فعالیتهای متناسب با روحیه کودکان، از جمله اقدامهایی بود که با هدف کاهش اضطراب و تقویت نشاط در دل این عزیزان انجام شد.»
رهنمودهای وزیر؛ چراغ راه تولیدات آینده کانون
مدیرعامل کانون پس از پخش سومین نماهنگ از مجموعه نماهنگ های زنگ آخر و ویدئوی بازدید هنرمندان از کودکان مجروح بستری در بیمارستان، با ابراز خرسندی از جلب توجه مخاطبان و میلیونی شدن بازدید این فعالیت ها از رصد دقیق فعالیتها از سوی وزیر قدردانی و تاکید کرد: «فرمودههای وزیر محترم، چراغ راه ما در مسیر پیشرو خواهد بود. ما متعهد میشویم که موضوع حماسی «جنگ رمضان» را در تمام تولیدات آینده کانون از جمله کتابها، فیلمها و سرگرمیهای سازنده مد نظر قرار دهیم تا حافظه تاریخی نسل جدید با این مفاهیم والا گره بخورد.»
قدردانی از ثبات مدیریتی و حمایتهای عالی
حامد علامتی در پایان، از نگاه بلندمدت و حمایت وزیر آموزش و پرورش در جهت تثبیت هیئت مدیره کانون قدردانی کرد و این ثبات را عامل اصلی موفقیت در اجرای برنامههای تحولی و حمایت مستمر از جامعه ذینفعان کانون دانست.
