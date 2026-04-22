به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌اله صیدی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست با فعالان اقتصادی استان اصفهان با اشاره به برگزاری جلسات مستمر در ایام اخیر، تأکید کرد: موضوع تأمین مالی و حمایت از بازار سرمایه به‌طور جدی در دستور کار دولت قرار دارد.

بر اساس اعلام اتاق ایران، وی افزود: در طول این مدت جلسات متعددی برای بررسی شرایط بازار برگزار شده است. دغدغه فعالان اقتصادی و بازار سرمایه از سوی دولت نیز به‌صورت جدی دنبال می‌شود. بسته‌های حمایتی برای شرکت‌های بورسی در حال بررسی و تصمیم‌گیری است و تلاش می‌شود شرایطی فراهم شود تا فعالیت و تأمین مالی این شرکت‌ها تسهیل شود.

رئیس سازمان بورس همچنین بر لزوم شفاف‌سازی درباره میزان آسیب‌ها تأکید کرد و گفت: از مقامات خواسته شده وضعیت خسارات واردشده به اصناف و شرکت‌ها به‌صورت شفاف اعلام شود تا تصمیم‌گیری‌ها دقیق‌تر انجام گیرد. فرآیند بازسازی برخی واحدها ممکن است بین ۶ تا ۲۴ ماه زمان ببرد و در این راستا، حمایت‌های لازم برای احیای آن‌ها پیش‌بینی شده است.