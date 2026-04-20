به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، حمید یاری، معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در نشست شرکتهای تأمین سرمایه، گفت: در دوره اخیر که بهدلیل شرایط جنگی بازار با تعطیلی مواجه شد، دیدگاهها و پیشنهادهای مختلفی درباره نحوه بازگشایی مطرح شد که همچنان از طرح و بررسی آنها استقبال میکنیم.
وی افزود: بازار سرمایه به پشتوانه ابزارهای توسعهیافته و تلاش مدیران در سالهای گذشته، توانسته است در شرایط حساس عملکرد قابل قبولی داشته باشد. تجربه دوره جنگ قبلی نیز نشان داد که با وجود فشارها، سرمایه از بازار خارج نشد و در همان بستر به گردش ادامه داد که این امر ناشی از اعتماد شکلگرفته میان فعالان بازار بود.
یاری ادامه داد: در بازگشایی اخیر صندوقها نیز، برخلاف برخی نگرانیها، رفتارهای هیجانی گسترده مانند خروج از صندوقهای طلا مشاهده نشد و حتی در کنار برخی خروجها، ورود سرمایه نیز ثبت شد.
معاون نظارت بر بورسها و ناشران با اشاره به چالشهای موجود در حوزه اوراق و تعهدات، تصریح کرد: لازم است با تعامل و همکاری میان ناشران، دارندگان و سایر ارکان بازار، این دوره را مدیریت کنیم. نگاه بخشی و تمرکز صرف بر منافع کوتاهمدت میتواند در بلندمدت به کل بازار آسیب وارد کند.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ اعتماد سرمایهگذاران گفت: هرگونه آسیب به بازار سرمایه، در نهایت به همه فعالان آن بازمیگردد، بنابراین صیانت از اعتماد ایجادشده باید در اولویت قرار گیرد.
یاری همچنین به شکلگیری برخی رقابتهای هیجانی در بازار اشاره کرد و افزود: این نوع رقابتها در شرایط خاص میتواند آسیبزا باشد و ضروری است با مدیریت مناسب، از تشدید آن جلوگیری شود.
معاون سازمان بورس در پایان از تدوین طرحهایی برای حمایت از شرکتها در بازار اولیه و حوزه اوراق خبر داد و گفت: این طرحها با مشارکت فعالان بازار در حال نهایی شدن است و اجرای آنها میتواند به بهبود شرایط کمک کند. همچنین از همراهی و همفکری فعالان بازار در این مسیر استقبال میکنیم.
