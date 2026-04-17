۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۵

اعلام نحوه فعالیت بازار سرمایه در هفته آینده

بنا بر اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار در هفته پیش رو، تغییری در شرایط فعالیت بازارها و ابزارهای بازار سرمایه ایجاد نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط فعالیت بازار سرمایه در هفته پیشِ رو را اعلام کرد که بر این اساس تغییری در شرایط فعالیت بازارها و ابزارهای بازار سرمایه ایجاد نخواهد شد.

این تصمیم بر مبنای مصوبه شورای‌عالی بورس اخذ شده و بر اساس آن در روزهای ‌شنبه ۲۹ فروردین تا پایان روز کاری چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۵، فعالیت بازار سرمایه مشابه هفته جاری بوده و شرایط فعالیت بازارها تغییری نخواهد کرد.

در هفته‌ گذشته، برگزاری جلسات مختلف مدیریتی، کارشناسی و فنی برای تحقق الزامات پیش‌بینی‌شده برای بازگشایی بازار سهام ادامه داشت که پس از تحقق شرایط پیش‌بینی‌شده که مهم‌ترین آن، شفاف‌سازی و ارائه‌ اطلاعات لازم از سوی شرکت‌های پذیرفته‌شده با ملاحظات امنیت اطلاعات است، بازار سهام بازگشایی خواهد شد.

گفتنی است از صبح ۹ اسفند سال گذشته و همزمان با آغاز تجاوز دشمنی آمریکایی-صهیونی به کشور، فعالیت بازار سهام متوقف شده و تنها برخی بورس‌ها و ابزارهای بورسی از جمله صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های کالایی مبتنی بر طلا و نقره، بورس انرژی و برخی دیگر از ابزارهای مالی در بازار سرمایه فعالیت داشتند.

    • IR ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      باور کردنی نیست از سال ۹۹ همه چی هزاران برابر شده ولی قیمت سهام یک دهم شده واقعا مالباختگان سال ۹۹ چه گناهی کرده اند که همچنان در زیان هستند اون هم بعد از ۶ سال زجر کشیدن؟!
    • IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      بازار سهام نامردترین بازاره واقعا
    • IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      چه چیزی از ۶ سال قبل قیمتش ۵۰ تا ۹۸ درصد پایین اومده ؟ سهام در ایران! الان دیگه قیمت ها به سال ۹۴ برگشته پس کسی حق نداره در مورد رشد سال ۹۹ صحبت کنه چون رشدش کاملا خنثی شده

