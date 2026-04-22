تداوم حملات صهیونیستها و ضربه مهلک حزب الله به توپخانه اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع خبری از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در شهرک الطیری در جنوب لبنان خبر دادند.

از سوی دیگر دفاع مدنی در جنوب لبنان به شهادت دو تن در حمله رژیم صهیونیستی به خودرویی در روستای الطیری اشاره کرد.

همزمان منابع لبنانی به حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به محله «راس الظهر» در غرب منطقه میس الجبل در جنوب این کشور اشاره کردند.

از سوی دیگر رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی در جریان عملیات‌های انفجاری در جنوب لبنان، یک روستا را به‌ طور کامل تخریب کرده است.

بر اساس این گزارش‌ها، در این عملیات‌ها منازل مسکونی با استفاده از مواد منفجره منهدم شده و در پی آن آتش‌سوزی گسترده‌ای در منطقه رخ داده است.

این چندمین بار است که ارتش صهیونیستی توافق آتش‌بس در لبنان را نقض می‌کند.

ضربه مهلک حزب الله به اشغالگران

از سوی دیگر حزب الله دربیانیه ای اعلام کرد که مرکز تجمع نظامیان اسرائیلی را در شهرک البیاضه با پهپاد انتحاری هدف قرار داده است و آن را به آتش کشیده است.

حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد: در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط دشمن اسرائیلی و ادامه تجاوز آن به روستاهای جنوب لبنان با توپخانه، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه، ۲۲ آوریل ۲۰۲۶، با حمله‌ای غافلگیرکننده، مواضع توپخانه تازه تأسیس ارتش دشمن اسرائیلی در شهر البیاض را هدف قرار دادند و آن را به آتش کشید.