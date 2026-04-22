شهادت خبرنگار زن لبنانی محاصره شده توسط رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان امداد و نجات لبنان در جنوب این کشور اعلام کرد که «امل خلیل»، روزنامه‌نگار و خبرنگار لبنانی در حمله نظامیان رژیم اسرائیل به شهرک «الطیری» واقع در جنوب لبنان شهید شده است.

این رخداد در ادامه هدف قرار دادن خبرنگاران و کادرهای رسانه‌ای در مناطق عملیاتی جنوب لبنان صورت می‌گیرد.

ساعتی پیش از انتشار این خبر، منابع لبنانی اعلام کرده بودند که نظامیان رژیم صهیونیستی، خلیل به همراه یکی دیگر از خبرنگاران زن لبنانی را در شهرک الطیری در جنوب لبنان محاصره کردند.

پل مرقص، وزیر اطلاع رسانی لبنان اعلام کرد که با نیروهای یونیفل سازمان ملل و ارتش این کشور در حال پیگیری این موضوع هستند.

وی این اقدام صهیونیست‌ها علیه خبرنگاران را محکوم کرد و رژیم اسرائیل را مسئول امنیت آنها دانست.

روزنامه الاخبار نیز گزارش داد که ارتش رژیم اسرائیل، خلیل و زینب فرج، روزنامه‌نگاران لبنانی را در شهرک الطیری محاصره کرده و از رسیدن صلیب سرخ و ارتش لبنان به آنها جلوگیری می‌کند.

همزمان با حضور روزنامه‌نگاران و غیرنظامیان در شهرک الطیری، رژیم صهیونیستی این منطقه را هدف حمله هوایی قرار داده بود.

واکنش نخست‌وزیر لبنان

«نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان، در واکنش به شهادت خبرنگاران در جنوب این کشور، حملات ارتش رژیم صهیونیستی به اهالی رسانه را فراتر از حوادث اتفاقی و یک «رویکرد سیستماتیک» خواند.

وی تأکید کرد که هدف قرار دادن خبرنگاران در جنوب لبنان در حین انجام وظیفه حرفه‌ای، دیگر یک حادثه منفرد نیست؛ بلکه به یک «رویکرد تثبیت‌شده» تبدیل شده است.

سلام افزود که که همانگونه که تمامی قوانین و عرف‌های بین‌المللی، این اقدامات را محکوم و مخالفت خود را با آن اعلام می‌کنند، ما نیز آن را محکوم و مخالفت خود را با آن اعلام می کنیم.

وی خاطرنشان کرد که هدف قرار دادن خبرنگاران، ممانعت از دسترسی تیم‌های امدادی مصداق بارز «جنایات جنگی» است.

نخست‌وزیر لبنان همچنین تصریح کرد که دولت این کشور از هیچ تلاشی برای پیگیری این جنایات در محافل و مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی فروگذار نخواهد کرد.