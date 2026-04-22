محاصره ۲ خبرنگار زن لبنانی از سوی نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از محاصره شدن دو نفر از خبرنگاران زن لبنانی در شهرک الطیری در جنوب لبنان از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی خبر میدهند.
وزیر اطلاع رسانی لبنان اعلام کرد که با نیروهای یونیفل سازمان ملل و ارتش این کشور در حال پیگیری این موضوع هستند.
پل مرقص وزیر اطلاع رسانی لبنان اعلام کرد که حادثه محاصره روزنامهنگاران در شهرک الطیری را با نیروهای یونیفیل و فرماندهی ارتش لبنان پیگیری میکند.
وی این حمله را محکوم کرد و اسرائیل را مسئول امنیت آنها دانست.
روزنامه الاخبار گزارش داد که ارتش اسرائیل، امل خلیل و زینب فرج، روزنامهنگاران را در الطیری محاصره کرده و از رسیدن صلیب سرخ و ارتش لبنان به آنها جلوگیری میکند.
یک حمله هوایی رژیم صهیونیستی خودرویی را در الطیری هدف قرار داده بود که در زمان حمله، روزنامهنگاران و غیرنظامیان در آنجا حضور داشتند.
تداوم نقض آتش بس از سوی اشغالگران
همزمان منابع لبنانی از حملات توپخانهای ارتش رژیم صهیونیستی به محله «راس الظهر» در غرب منطقه میس الجبل در جنوب این کشور خبر دادند.
از سوی دیگر رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی در جریان عملیاتهای انفجاری در جنوب لبنان، یک روستا را به طور کامل تخریب کرده است.
بر اساس این گزارشها، در این عملیاتها منازل مسکونی با استفاده از مواد منفجره منهدم شده و در پی آن آتشسوزی گستردهای در منطقه رخ داده است.
منابع امدادرسانی جنوب لبنان از شهادت ۲ نفر و زخمی شدن شمای دیگر در حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به ۲ خودرو در جنوب لبنان خبر داد.
رژیم اشغالگر عصر امروز با هدف قرار دادن یک خودرو در روستای «الطیری» در شهرستان «بنت جبیل»، ۲ نفر را به شهادت رساند.
رژیم صهیونیستی عصر امروز همچنین یک خودرو را در روستای «یحمر الشقیف» واقع در جنوب لبنان هدف قرار داده که در نتیجه آن، شماری مجروح شدند.
ضربه مهلک حزب الله به نظامیان اسرائیلی
از سوی دیگر حزب الله دربیانیه ای اعلام کرد که مرکز تجمع نظامیان اسرائیلی را در شهرک البیاضه با پهپاد انتحاری هدف قرار داده است و آن را به آتش کشیده است.
حزبالله در بیانیهای اعلام کرد: در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتشبس توسط دشمن اسرائیلی و ادامه تجاوز آن به روستاهای جنوب لبنان با توپخانه، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه، ۲۲ آوریل ۲۰۲۶، با حملهای غافلگیرکننده، مواضع توپخانه تازه تأسیس ارتش دشمن اسرائیلی در شهر البیاض را هدف قرار دادند و آن را به آتش کشید.
جدیدترین موضع گیری جوزف عون
«جوزف عون» رئیس جمهور لبنان گفت: به هیچ طرفی اجازه کارشکنی در اجرای تدابیر امنیتی یا تضعیف ثبات امنیتی داده نمیشود.
وی گفت: حفظ صلح داخلی در این مرحله از تاریخ کشورمان یک خط قرمز است؛ من گزینه مذاکره را انتخاب کردم چرا که تجارب گذشته به ما آموخت که جنگها تنها به کشتار، تخریب و آوارگی منجر میشوند، مهم این است که لبنانیها با یکپارچگی موضع ملی خود برای تقویت تیم مذاکرهکننده لبنانی در مقابل هیأت مذاکرهکننده اسرائیلی تلاش کنند و به اسرائیل اجازه سوء استفاده از هر گونه شکاف داخلی برای تحقق اهدافش را ندهند، این یک مسئولیت مشترک است چرا که ما در یک کشتی واحد قرار داریم و باید آن را به ساحل امن هدایت کنیم، این یک مأموریت ملی جامع است نه یک مسئولیت فردی برای یک نفر حتی اگر آن یک نفر رئیس جمهور باشد.
رئیس جمهور لبنان تأکید کرد: «ندی حمادة معوض» سفیر لبنان در واشنگتن در نشست مقدماتی فردا پنجشنبه در وزارت خارجه آمریکا موضوع تمدید آتشبس و توقف تخریب روستاها و شهرکهای جنوب لبنان توسط اسرائیل را مطرح خواهد کرد.
عون تصریح کرد: رویکرد ما در مذاکرات روشن است و آن اینکه امتیازدهی، سازش و تسلیم در کار نیست مگر اینکه حاکمیت لبنان محقق شود، تماسها برای تمدید آتشبس نیز در جریان است و مذاکرات بر توقف تجاوزات و عقبنشینی اسرائیل، بازگشت اسرا و استقرار نیروهای ارتش لبنان متمرکز است، روند مذاکرات پس از تثبیت آتشبس آغاز خواهد شد.
عون همچنین گفت: من دائما با نبیه بری(رئیس پارلمان) و نواف سلام (نخستوزیر) برای پیگیری تماسهای مربوط به تثبیت آتشبس، در ارتباط هستم.
اظهارات رئیس جمهور لبنان درباره مذاکره با رژیم صهیونیستی در حالی است که این رژیم با وجود اعلام آتشبس ۱۰ روزه همچنان به نقض آتشبس و تخریب روستاهای جنوب لبنان ادامه میدهد و طی این مدت بیش از ۲۲۰ مورد نقض آتشبس توسط این رژیم به ثبت رسیده است.
