خیانت جدید منافقین به مردم ایران در جنگ اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، عناصر گروهک تروریستی منافقین، در ادامه خیانت‌های خود علیه مردم کشورمان، پس از جنگ ۱۲ روزه، جلساتی با مقامات موساد برگزار کردند که در آن به دلایل مختلف، از جمله ضعف عملکردی، شدیداً مورد انتقاد و حتی تهدید قرار گرفتند. اطلاعات موجود نشان می‌دهد یکی از پیشنهادات منافقین در جلسات مذکور، آماده‌سازی یک بانک اطلاعاتی از اهداف مهم در ایران بود.

بر همین اساس، منافقین پس از جنگ ۱۲ روزه و با توجه به کینه دیرینه خود نسبت به مردم، با اقداماتی نظیر تخلیه تلفنی، یک بانک اطلاعاتی درباره تعدادی از اهداف عمومی متشکل از چند مرکز درمانی، امدادی، خدماتی و اداری تهیه کردند و با ارائه جزئیاتی از اهمیت و کارایی این اهداف در زمان بحران در شهر و مناطق خود، به موساد اعلام کردند که در صورت هدف قرار دادن این مراکز، مردم به‌طور مستقیم دچار مشکل شده و خدمت‌رسانی به آن‌ها در زمان جنگ مختل می‌گردد.

گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که در جنگ اخیر، رژیم صهیونیستی و آمریکا که به دنبال اجتماعی‌سازی جنگ و ایجاد رعب و وحشت در بدنه جامعه بودند، از این اطلاعات منافقین نیز استفاده کرده‌اند.

لازم به یادآوری است که این گروهک تروریستی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز اقدام به جمع‌آوری اطلاعات به روش تخلیه تلفنی درباره تعدادی از چهره‌های علمی و برخی مراکز همچون بیمارستان فارابی کرمانشاه کرده بود که توسط رژیم صهیونیستی در آن زمان مورد هدف قرار گرفت.