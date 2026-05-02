شهید لاریجانی خادم مردم ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی در مراسم بزرگداشت شهید علی لاریجانی که محل تالار وحدت برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: در وصف ۲۸ سال رفاقت و همکاری نزدیک با شهید لاریجانی، میتوان او را مدیر تراز جمهوری و الگویی شایسته برای نظام اسلامی دانست. شهید لاریجانی، انسانی متفکر، دوراندیش، فداکار، از خودگذشته، وارسته از دنیا و بیادعا بود. صفاتی که اگر امروز بازگو شوند، ممکن است تصور مبالغه را در ذهن مخاطب ایجاد کنند، در حالی که این توصیفات کاملا برآمده از واقعیت است.
وی افزود: شهید لاریجانی در فراز و نشیبهای فراوان، همواره به عنوان انسانی عادل، متعادل، آرام و به دور از تلاطم شناخته میشد که قادر بود در سختترین شرایط، بهترین راهکارها را بیابد و در خدمت به مردم، منافع شخصی را نادیده بگیرد.
معاون راهبردی و امور مجلس رئیسجمهور ادامه داد: وی با وجود تحمل جفاهای بسیار، حتی از سوی برخی نزدیکان، هرگز از مسیر انتخابی خود منحرف نشد. شهید لاریجانی با مطالعه عمیق کتب داخلی و خارجی، اندیشهای راهبردی داشت و اهل عمل بود. این خصوصیات، او را به شخصیتی منحصر به فرد تبدیل کرده بود که در مقاطع مختلف، نقشی کلیدی ایفا کرد.
وی اضافه کرد: در آینده تاریخ ایران، نام علی لاریجانی به عنوان خورشیدی فروزان در سپهر سیاست خواهد درخشید.
اسماعیلی گفت: شهید لاریجانی انس عمیقی با قرآن داشت و همواره فرصت را برای بهرهگیری از این کتاب آسمانی غنیمت میشمرد. با وجود مشغلههای فراوان، در ماه مبارک رمضان پنج بار قرآن را ختم میکرد. این انس، تنها به تلاوت محدود نمیشد، بلکه ایشان در قرآن میاندیشید، از آن راهبرد مییافت و بر اساس آن زندگی میکرد. همین امر باعث شده بود که بدون ادعا، قرآن را در متن سیاست داخلی قرار دهد. سخنرانیهای او گواه این مدعاست و میتوان نتایج تدبر او در قرآن را به وضوح مشاهده کرد. قرآن با وجودش عجین شده بود و از خداوند میخواهیم که او را با صاحب قرآن، پیامبر اعظم (ص)، محشور گرداند.
تشکیل ستاد محلهمحوری در دولت
اسماعیلی درباره اینکه دولت چگونه مسجدمحوری و محلهمحوری را پیگیری میکند، گفت: یکی از شعارهای اصلی دولت، اعتقاد به فعالسازی استعدادها و ظرفیتهای محلی برای حل مشکلات است. این رویکرد مبتنی بر باور به توانایی مردم و دخالت دادن آنان در مدیریت شهری و محلی است. تجربیات اخیر، به ویژه در ۶۰ روز گذشته پس از جنگ، نشان داد که تجمعات محلی چگونه توانست کشور را در برابر قدرتهای جهانی حفظ کند.
وی افزود: برای تحقق این هدف، ستادی تشکیل شده و جلسات متعددی با حضور رئیس جمهور برگزار شده است. طرحهایی در دست اجراست که پس از آرام شدن فضا، به صورت عملیاتی و مستمر، نه صرفا به عنوان یک شعار انتخاباتی، به مرحله اجرا در خواهد آمد.
