اصناف حلقه‌ اتصال مستقیم مردم با اقتصاد کشور هستند 

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود گودرزی ظهر سه شنبه در نشست هم‌اندیشی شهرداری شیراز با اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی، با بیان اینکه هیچ تشکلی فراگیرتر از اصناف در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: حضور اصناف نه‌تنها در بازار، بلکه در زندگی روزمره خانواده‌ها قابل لمس است و فعالیت آنان بر تمامی شئون اقتصادی جامعه اثرگذار است.

وی با اشاره به وجود بیش از ۲۲۰ هزار واحد صنفی در فارس این گستره را بیانگر سنگینی مسئولیت فعالان صنفی دانست و افزود: هر خانواده و واحد اقتصادی برای رفع نیازهای خود ناگزیر از ارتباط با اصناف است، چراکه آنان نزدیک‌ترین حلقه بین مردم و نظام اقتصادی هستند.

گودرزی عملکرد اصناف در سال گذشته را قابل تقدیر دانست و گفت: فعالان صنفی با وجود چالش‌های اقتصادی، وظایف خود را به‌خوبی انجام داده‌اند و نقش مهمی در حفظ تعادل بازار ایفا کرده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به شرایط کنونی بازار افزود: گرانی کالاها مسئله‌ای ملموس برای همه اقشار است، اما اصناف نه‌تنها به این وضعیت دامن نمی‌زنند، بلکه با اصالت حرفه‌ای خود اجازه گران‌فروشی و تحمیل فشار بیشتر بر مردم را نمی‌دهند. به گفته او، فرهنگ تعامل مثبت میان اصناف و مردم نشان‌دهنده پایبندی این قشر به اخلاق کاری و مسئولیت اجتماعی است.