به گزارش خبرنگار مهر، سمانه ذوالقدری جهرمی ظهر پنجشنبه در جلسه هم‌اندیشی با زنان نخبه استان فارس، برنامه‌های گسترده استان در حوزه زنان و خانواده را تشریح کرد و بر اهمیت به‌روزرسانی مداوم بانک اطلاعات بانوان در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تأکید کرد.

وی گفت: این بانک اطلاعاتی با هدف یکپارچه‌سازی، مستندسازی و هماهنگ‌سازی داده‌ها، پایه و اساس برنامه‌های منسجم توسعه زنان در فارس خواهد بود.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس با اشاره به برگزاری همایش «بانوان پیشرو در عرصه علم استان» و پیش‌رویداد «چهاردهمین سمینار بین‌المللی سلامت زنان» با موضوع استفاده از هوش مصنوعی در سلامت بانوان افزود: نشست بانوان هنرمند انقلابی با حضور استاندار و مراسم تجلیل از زنان پیشرو در علم و هنر در بخش‌های دانش‌آموزی و دانشجویی از دیگر برنامه‌های شاخص ما بوده است.

ذوالقدری همچنین از اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی زنان و دختران با رویکرد مهارت‌محور و کارآفرینی خبر داد و گفت: این برنامه با آموزش روش‌های نوین بازاریابی و فروش، فرصت‌های جدیدی برای ورود زنان و دختران به بازار کار ایجاد کرده و توانمندی اقتصادی آن‌ها را ارتقا می‌دهد.

وی به برگزاری اجلاس‌های مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها به صورت فصلی، رویداد «دخترم افتخار ایران» در شهرستان‌ها و دوره‌های آموزشی توانمندسازی زنان در حوزه امنیت روانی خانواده‌ها اشاره کرد و افزود: تفاهم‌نامه‌های همکاری با دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و فعالان فرهنگی و هنری، شبکه‌های مشاوره تلفنی و حمایت از زنان آسیب‌دیده با احداث مرکز جامع توانمندسازی از دیگر اقدامات مهم ماست.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس در پایان با اشاره به دوره گرامیداشت مقام مادر و هفته زن گفت: بیش از هزار و دویست و چهل و پنج برنامه تحت عنوان «روشنای مهر» شامل نمایشگاه‌ها، بازارچه‌ها، کارگاه‌های آموزشی، جشن‌ها و مراسم تجلیل برگزار شد.

ذوالقدری همچنین به برگزاری سوگواره «از خانه تا خیمه» برای توجه به نقش زنان در فرهنگ عاشورا و دومین جشنواره بانوان فعال در حوزه اشتغال و کارآفرینی مبتنی بر پژوهش و فناوری اشاره کرد و افزود: این اقدامات تلاش ما برای ارتقای جایگاه زنان و دختران در تمامی حوزه‌ها را نشان می‌دهد.