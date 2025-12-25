  1. استانها
  2. فارس
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵

ذوالقدری: توانمندسازی بانوان محور برنامه‌های فارس در حوزه زنان است

شیراز- مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس با تشریح اقدامات گسترده استان در حوزه زنان و خانواده گفت: توانمندسازی بانوان محور برنامه‌های فارس در حوزه زنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه ذوالقدری جهرمی ظهر پنجشنبه در جلسه هم‌اندیشی با زنان نخبه استان فارس، برنامه‌های گسترده استان در حوزه زنان و خانواده را تشریح کرد و بر اهمیت به‌روزرسانی مداوم بانک اطلاعات بانوان در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تأکید کرد.

وی گفت: این بانک اطلاعاتی با هدف یکپارچه‌سازی، مستندسازی و هماهنگ‌سازی داده‌ها، پایه و اساس برنامه‌های منسجم توسعه زنان در فارس خواهد بود.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس با اشاره به برگزاری همایش «بانوان پیشرو در عرصه علم استان» و پیش‌رویداد «چهاردهمین سمینار بین‌المللی سلامت زنان» با موضوع استفاده از هوش مصنوعی در سلامت بانوان افزود: نشست بانوان هنرمند انقلابی با حضور استاندار و مراسم تجلیل از زنان پیشرو در علم و هنر در بخش‌های دانش‌آموزی و دانشجویی از دیگر برنامه‌های شاخص ما بوده است.

ذوالقدری همچنین از اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی زنان و دختران با رویکرد مهارت‌محور و کارآفرینی خبر داد و گفت: این برنامه با آموزش روش‌های نوین بازاریابی و فروش، فرصت‌های جدیدی برای ورود زنان و دختران به بازار کار ایجاد کرده و توانمندی اقتصادی آن‌ها را ارتقا می‌دهد.

وی به برگزاری اجلاس‌های مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها به صورت فصلی، رویداد «دخترم افتخار ایران» در شهرستان‌ها و دوره‌های آموزشی توانمندسازی زنان در حوزه امنیت روانی خانواده‌ها اشاره کرد و افزود: تفاهم‌نامه‌های همکاری با دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و فعالان فرهنگی و هنری، شبکه‌های مشاوره تلفنی و حمایت از زنان آسیب‌دیده با احداث مرکز جامع توانمندسازی از دیگر اقدامات مهم ماست.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس در پایان با اشاره به دوره گرامیداشت مقام مادر و هفته زن گفت: بیش از هزار و دویست و چهل و پنج برنامه تحت عنوان «روشنای مهر» شامل نمایشگاه‌ها، بازارچه‌ها، کارگاه‌های آموزشی، جشن‌ها و مراسم تجلیل برگزار شد.

ذوالقدری همچنین به برگزاری سوگواره «از خانه تا خیمه» برای توجه به نقش زنان در فرهنگ عاشورا و دومین جشنواره بانوان فعال در حوزه اشتغال و کارآفرینی مبتنی بر پژوهش و فناوری اشاره کرد و افزود: این اقدامات تلاش ما برای ارتقای جایگاه زنان و دختران در تمامی حوزه‌ها را نشان می‌دهد.

