جوزف عون: سازش و تسلیم در کار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان گفت: به هیچ طرفی اجازه کارشکنی در اجرای تدابیر امنیتی یا تضعیف ثبات امنیتی داده نمی‌شود.

وی گفت: حفظ صلح داخلی در این مرحله از تاریخ کشورمان یک خط قرمز است؛ من گزینه مذاکره را انتخاب کردم چرا که تجارب گذشته به ما آموخت که جنگ‌ها تنها به کشتار، تخریب و آوارگی منجر می‌شوند، مهم این است که لبنانی‌ها با یکپارچگی موضع ملی خود برای تقویت تیم مذاکره‌کننده لبنانی در مقابل هیأت مذاکره‌کننده اسرائیلی تلاش کنند و به اسرائیل اجازه سوء استفاده از هر گونه شکاف داخلی برای تحقق اهدافش را ندهند، این یک مسئولیت مشترک است چرا که ما در یک کشتی واحد قرار داریم و باید آن را به ساحل امن هدایت کنیم، این یک مأموریت ملی جامع است نه یک مسئولیت فردی برای یک نفر حتی اگر آن یک نفر رئیس جمهور باشد.

رئیس جمهور لبنان تأکید کرد: «ندی حمادة معوض» سفیر لبنان در واشنگتن در نشست مقدماتی فردا پنج‌شنبه در وزارت خارجه آمریکا موضوع تمدید آتش‌بس و توقف تخریب روستاها و شهرک‌های جنوب لبنان توسط اسرائیل را مطرح خواهد کرد.

عون تصریح کرد: رویکرد ما در مذاکرات روشن است و آن اینکه امتیازدهی، سازش و تسلیم در کار نیست مگر اینکه حاکمیت لبنان محقق شود، تماس‌ها برای تمدید آتش‌بس نیز در جریان است و مذاکرات بر توقف تجاوزات و عقب‌نشینی اسرائیل، بازگشت اسرا و استقرار نیروهای ارتش لبنان متمرکز است، روند مذاکرات پس از تثبیت آتش‌بس آغاز خواهد شد.

عون همچنین گفت: من دائما با نبیه بری(رئیس پارلمان) و نواف سلام (نخست‌وزیر) برای پیگیری تماس‌های مربوط به تثبیت آتش‌بس، در ارتباط هستم.

اظهارات رئیس جمهور لبنان درباره مذاکره با رژیم صهیونیستی در حالی است که این رژیم با وجود اعلام آتش‌بس ۱۰ روزه همچنان به نقض آتش‌بس و تخریب روستاهای جنوب لبنان ادامه می‌دهد و طی این مدت بیش از ۲۲۰ مورد نقض آتش‌بس توسط این رژیم به ثبت رسیده است.