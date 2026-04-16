به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آتش‌بس ۱۰ روزه در لبنان به صورت رسمی آغاز شد.

این آتش‌بس ساعتی قبل در پی مواضع قاطعانه جمهوری اسلامی ایران و مقاومت رزمندگان حزب‌الله و مردم مقاوم این کشور محقق شد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از برقراری آتش‌بس ۱۰ روزه در لبنان خبر داد. طبق گفته ترامپ رئیس جمهور (لبنان) جوزف عون و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی توافق کردند که به منظور دستیابی به صلح، رسماً یک آتش‌ بس ۱۰ روزه را از ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا (EST) آغاز کنند.

گفتنی است که آتش‌بس در لبنان یکی از شروط ایران برای هرگونه توافق با آمریکا بود و به گفته تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی، این آتش‌بس با فشارهای ایران برقرار شد.