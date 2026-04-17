به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان در سخنانی به موضوع آتش بس در کشورش پرداخت و تأکید کرد: توقف درگیریها، نتیجه تلاش همه و ثمره فداکاریهای مردم لبنان بود.
وی افزود: به جهان میگوییم که ما در اینجا میمانیم و هرگز کشورمان را ترک نخواهیم کرد.
رئیسجمهور لبنان تصریح کرد: شبانه روز برای تحقق آتشبس در لبنان تلاش کردیم و در این مسیر سختیهای زیادی را متحمل شدیم.
وی ادامه داد: اتهامات و اهانتهای بسیاری را تحمل کردیم، اما عقبنشینی نکردیم، چرا که آنچه انجام دادیم بهترین و درستترین اقدام بود.
درحالی که همچنان ارتش رژیم صهیونیستی در خاک لبنان حضور دارند، وی مدعی شد: لبنان را برای نخستین بار پس از نیم قرن بازپس گرفتیم و دیگر نه ابزار دست کسی هستیم و نه میدان رقابت دیگران.
درحالی که بسیاری از گروه های لبنانی با مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی مخالفت کرده اند، عون مدعی شد: مذاکرات نه نشانه ضعف است، نه عقبنشینی و نه امتیازدهی، بلکه تصمیمی برخاسته از قدرت و حق ملت ماست.
وی افزود: مذاکرات بههیچوجه به معنای چشمپوشی از حقوق [مان] نیست.
عون مدعی شد: از این پس اجازه نخواهم داد هیچ لبنانی بهخاطر منافع دیگران جان خود را از دست بدهد.
رئیسجمهور لبنان اضافه کرد: آمادهام مسئولیت کامل این تصمیمات را بپذیرم و برای آزادسازی کشورم به هر کجا لازم باشد؛ بروم.
وی افزود: هیچ توافقی را که به حقوق ما آسیب بزند، کرامت ملت ما را خدشهدار کند یا حتی ذرهای از خاک کشور را واگذار کند، امضا نخواهیم کرد.
رئیسجمهور لبنان ادامه داد: قدرت کشور پیش از هر چیز در آگاهی مردم، وحدت و انتخاب یک زندگی مشترک است.
وی مدعی شد: اجازه نخواهیم داد صداهای تفرقهافکن و اتهامزن، میان لبنانیها شکاف ایجاد کنند.
رئیسجمهور لبنان ادامه داد که هدف وی فراهم کردن آیندهای امنتر و باثباتتر برای فرزندان لبنان است.
عون افزود که آنها با همدلی، آنچه را ویران شده بازسازی خواهند کرد، چرا که به گفته وی "همه لبنانیها در یک کشتی هستند."
وی ادامه داد: تنها وفاداری، وفاداری به لبنان است و فداکاری کسانی که در خانههای خود ایستادگی کردند، هرگز تباه نخواهد شد.
رئیسجمهور لبنان خاطر نشان کرد: دیگر کافی است که سرنوشت لبنان در معرض خطر قرار گیرد، لبنان هرگز شکست نخواهد خورد و آینده خود را با اراده خود خواهیم ساخت.
عون در پایان در ادعایی گفت که وی اجازه نخواهد داد، کشتار مردم لبنان برای نفوذ دیگران یا به قیمت منافع محور قدرت های دیگر ادامه یابد.
