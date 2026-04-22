۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶

خبرگزاری مهر رسانه‌ای قابل اتکا در استان قزوین است

خبرگزاری مهر رسانه‌ای قابل اتکا در استان قزوین است

قزوین- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: خبرگزاری مهر با انصاف و دوری از نگاه سیاسی، رسانه‌ای قابل اتکا در استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی هوشمند بعد از ظهر چهارشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر قزوین، در نشستی صمیمی با اعضای تحریریه این رسانه دیدار و گفتگو کرد.

هوشمند در این دیدار ضمن تقدیر از عملکرد حرفه‌ای خبرگزاری مهر در سطح استان، اظهار داشت: خبرگزاری مهر به عنوان یک رسانه تخصصی در حوزه فرهنگ و هنر، کارنامه موفقی از خود به جای گذاشته است.

وی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت در رویه کاری این رسانه آن است که سعی شده نگاه سیاسی در آن کمتر دیده شود و همواره انصاف و اعتدال سرلوحه کار خبرنگاران آن باشد.

وی با اشاره به پوشش رسانه‌ای اخبار و رویدادهای استان افزود: مهر حتی در شرایط حساس و به تعبیری در دوران جنگ رسانه‌ای، عملکردی قابل قبول و متعهدانه داشته و توانسته فضایی مثبت و امیدبخش را در استان منعکس کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین تصریح کرد: آنچه از نظرگاه رسانه‌ای خبرگزاری مهر برمی‌آید، نشان‌دهنده رسانه‌ای قابل اتکا و مورد اعتماد است که در زیست‌بوم رسانه‌ای استان نقشی سازنده و مثبت ایفا می‌کند.

هوشمند اضافه کرد: ما به وضوح اثر حضور مهر را در پوشش منصفانه و حرفه‌ای حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری و اجتماعی استان شاهد هستیم.

در این نشست، اعضای تحریریه خبرگزاری مهر قزوین نیز به بیان دیدگاه‌ها و مسائل مرتبط با حوزه فرهنگ و رسانه استان پرداختند.

کد مطلب 6808487

