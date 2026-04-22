به گزارش خبرنگار مهر، علی هوشمند بعد از ظهر چهارشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر قزوین، در نشستی صمیمی با اعضای تحریریه این رسانه دیدار و گفتگو کرد.
هوشمند در این دیدار ضمن تقدیر از عملکرد حرفهای خبرگزاری مهر در سطح استان، اظهار داشت: خبرگزاری مهر به عنوان یک رسانه تخصصی در حوزه فرهنگ و هنر، کارنامه موفقی از خود به جای گذاشته است.
وی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت در رویه کاری این رسانه آن است که سعی شده نگاه سیاسی در آن کمتر دیده شود و همواره انصاف و اعتدال سرلوحه کار خبرنگاران آن باشد.
وی با اشاره به پوشش رسانهای اخبار و رویدادهای استان افزود: مهر حتی در شرایط حساس و به تعبیری در دوران جنگ رسانهای، عملکردی قابل قبول و متعهدانه داشته و توانسته فضایی مثبت و امیدبخش را در استان منعکس کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین تصریح کرد: آنچه از نظرگاه رسانهای خبرگزاری مهر برمیآید، نشاندهنده رسانهای قابل اتکا و مورد اعتماد است که در زیستبوم رسانهای استان نقشی سازنده و مثبت ایفا میکند.
هوشمند اضافه کرد: ما به وضوح اثر حضور مهر را در پوشش منصفانه و حرفهای حوزههای مختلف فرهنگی، هنری و اجتماعی استان شاهد هستیم.
در این نشست، اعضای تحریریه خبرگزاری مهر قزوین نیز به بیان دیدگاهها و مسائل مرتبط با حوزه فرهنگ و رسانه استان پرداختند.
