به گزارش خبرنگار مهر، «کتاب ترور در تهران» اثری از محمد گرشاسبی که به همت نشر ۲۷ بعثت و با همکاری انتشارات سفیر اردهال منتشر شده، از جمله آثاری است که به ‌محض ورق‌زدن، خواننده را با حجم عظیمی از اسناد، تصاویر، گزارش‌های مطبوعاتی و پرونده‌های بایگانی‌شده مواجه می‌کند؛ آثاری که به‌روشنی نشان می‌دهد نویسندگان کتاب تنها به روایت تاریخ بسنده نکرده‌اند، بلکه دست به کاوشی ژرف در لایه‌های پنهان و آشکار یکی از مهم‌ترین پدیده‌های سیاسی-امنیتی ایران زده‌اند: ترور. چنین مجموعه‌ای کمتر در تاریخ‌نگاری معاصر ایران دیده می‌شود؛ مجموعه‌ای که با رویکردی مستند، زبانی بی‌طرفانه و سازمان‌یافتگی دقیق، ما را به دل حوادثی می‌برد که سرنوشت سیاسی کشور را در دوره‌های مختلف دستخوش تغییر کرده‌اند.

ترور، در معنای دقیق کلمه، نه صرفاً حذف فیزیکی یک فرد، بلکه تلاشی برای ایجاد اختلال در نظم سیاسی، انتقال پیام، یا تغییر مسیر یک جریان تاریخی است. فهم این پدیده به‌ویژه در ایران، که در دهه‌های متوالی دستخوش کشمکش‌های سیاسی، تغییر نظام حکومتی و حضور گروه‌های متکثر ایدئولوژیک بوده، نیازمند بررسی‌ای است که هم بر اسناد تکیه کند و هم بر تحلیل. تاریخ معاصر ایران میزبان پرونده‌هایی است که نام‌های بزرگی را در حافظه جمعی ثبت کرده است؛ از رجال سیاسی دوران پهلوی گرفته تا چهره‌های برجسته پس از انقلاب، و از فعالان فکری و فرهنگی تا مقاماتی که ترور آن‌ها پیامدهای گسترده داخلی و بین‌المللی برجای گذاشت.

در چنین بستری، «ترور در تهران» ارزشمند است چون روایت نمی‌کند؛ بلکه نشان می‌دهد. به‌جای اتکا به بازگویی شفاهی، به اسناد، تصاویر و بریده‌های روزنامه‌ها رجوع می‌کند؛ و این یعنی خواننده با یک تاریخ بازسازی‌شده بر اساس شواهد عینی روبه‌روست. کتاب حاصلِ یک کار پژوهشی گسترده، گردآوری دقیق منابع و رویکردی روزنامه‌محور است که نه‌تنها حوادث را مستند می‌کند، بلکه به مخاطب امکان می‌دهد روند تحولات، منطق کنش عاملان و فضای سیاسی هر دوره را با عمق و دقت بیش‌تری درک کند.

نگاهی دقیق‌تر به ترور

ترور، در معنای کلاسیک و علوم سیاسی، به «قتل هدفمند یک فرد با انگیزه سیاسی، ایدئولوژیک یا امنیتی برای ایجاد اثر اجتماعی یا تغییر مسیر یک روند سیاسی» گفته می‌شود. ترور برخلاف قتل‌های معمول، همیشه حامل پیام است؛ یعنی حذف یک فرد، ابزاری برای تأثیرگذاری بر جمع است. اما اینکه چه شرایطی جامعه یا گروه‌ها را به چنین کنشی سوق می‌دهد، ریشه در چند دسته عوامل ساختاری و کنشی دارد.در سطح ساختاری، فضای سیاسی بسته، عدم امکان رقابت سالم، حذف جریان‌های رقیب از میدان رسمی سیاست، و نبود بسترهای گفت‌وگوی اجتماعی می‌توانند زمینه‌ی رادیکال‌شدن جریان‌ها را فراهم کنند. در چنین بسترهایی، گروه‌ها به این نتیجه می‌رسند که مسیرهای قانونی برای تغییر ناکارآمد است و باید از «اقدام مستقیم» استفاده کرد.در سطح کنشی، ایدئولوژی نقش اساسی دارد. وقتی یک گروه به این باور برسد که هدفش «ارزش مطلق» است، خشونت را نه‌تنها مجاز که ضروری می‌داند. ترکیب این باور با احساس مظلومیت، فشار بیرونی، یا منافع سیاسی می‌تواند زمینه‌ساز ترور شود. افزون بر این، شرایط جهانی، الگوگیری از گروه‌های مشابه در کشورهای دیگر، و رابطه با قدرت‌های خارجی نیز می‌توانند بر شکل‌گیری چنین رفتارهایی اثر بگذارند.

ترور، در نهایت، کنشی است که از دل تضادهای حل‌نشده، رقابت‌های ایدئولوژیک تند، و ساختارهای سیاسی خشک و ناکارآمد زاده می‌شود.

از گلوله تا تیتر روزنامه

ترور سیاسی در ایران پدیده‌ای تازه نیست و ریشه‌های آن را می‌توان در تحولات سیاسی و اجتماعی سده اخیر جست‌وجو کرد. از دوران مشروطه به بعد، با شکل‌گیری جریان‌های سیاسی جدید، رقابت‌های ایدئولوژیک و کشمکش‌های قدرت، ترور به‌عنوان یکی از ابزارهای حذف رقیب در برخی مقاطع تاریخی ظاهر شد. در دوره پهلوی، به‌ویژه از دهه ۱۳۲۰ به بعد، گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی گاه برای تأثیرگذاری بر روند قدرت یا اعتراض به ساختار حاکم، به اقدامات خشونت‌آمیز و ترور روی آوردند؛ رخدادهایی که برخی از آن‌ها تأثیرات قابل‌توجهی بر فضای سیاسی کشور گذاشت.

پس از انقلاب اسلامی نیز پدیده ترور در ایران شکل تازه‌ای به خود گرفت. در سال‌های ابتدایی انقلاب، فعالیت گروه‌های مسلح و سازمان‌های مخالف نظام سیاسی جدید به موجی از ترورهای سیاسی انجامید که شماری از مسئولان و شخصیت‌های برجسته کشور را هدف قرار داد. این دوره یکی از پرتنش‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید که پیامدهای امنیتی و اجتماعی گسترده‌ای داشت.در دهه‌های اخیر، الگوی برخی ترورها در ایران شکل متفاوتی به خود گرفته و بیش از آنکه معطوف به رقابت‌های داخلی سیاسی باشد، در بستر منازعات امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه‌ای قابل تحلیل است.

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این روند، ترور شماری از دانشمندان و متخصصان مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰ است. این حوادث که در مواردی با استفاده از شیوه‌های پیچیده عملیاتی، از جمله بمب‌های مغناطیسی، عملیات‌های موتوری و یا حملات هدفمند رخ داد، توجه گسترده افکار عمومی و رسانه‌های داخلی و بین‌المللی را به خود جلب کرد. در پی این ترورها، مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، به‌ویژه دولت متخاصم اسرائیل، را مسئول این اقدامات دانستند؛ موضوعی که در گزارش‌ها و تحلیل‌های بسیاری از رسانه‌ها و مراکز پژوهشی بین‌المللی نیز آن را تایید نموده‌اند.

کتاب ترور در تهران، تجربه مواجهه مستقیم با تاریخ

کتاب «ترور در تهران» را می‌توان یکی از جامع‌ترین و قابل‌اعتمادترین منابع درباره تاریخ ترورها در ایران دانست؛ منبعی که نه‌تنها رویدادها را فهرست می‌کند، بلکه با گردآوری اسناد، تصاویر، گزارش‌های روزنامه‌ای و روایت‌های هم‌زمان، لایه‌های پنهان و پیدای هر واقعه را در کنار هم قرار می‌دهد. ارزش این اثر در همین رویکرد چندمنبعی نهفته است؛ خواننده به جای تکیه بر حافظه شفاهی یا روایت‌های پراکنده، با مجموعه‌ای مستند روبه‌روست که با دقت پژوهشی گردآوری شده و تصویری پیوسته و منظم از یک قرن تحولات امنیتی و سیاسی ایران ارائه می‌دهد.

اهمیت خواندن چنین اثری تنها در آگاهی تاریخی خلاصه نمی‌شود. بسیاری از رخدادهایی که در این کتاب روایت شده‌اند، در حافظه جمعی ما کمرنگ شده‌اند؛ حوادثی که هرکدام نقشی مستقیم یا غیرمستقیم در شکل‌گیری فضای سیاسی، امنیتی و حتی اجتماعی امروز ایران داشته‌اند. مرور این وقایع به ما کمک می‌کند درک کنیم که تحولات امروز نتیجه روندهایی طولانی، پیچیده و پرهزینه هستند. همچنین، مواجهه با اسناد و گزارش‌های همان دوران، بریده‌های مطبوعات، تصاویر محیطی و گزارش‌های رسمی، نوعی «تماشای مستقیم تاریخ» را برای خواننده ممکن می‌سازد؛ تجربه‌ای که کمتر منبعی توان بازسازی آن را دارد.

«ترور در تهران» نه یک متن صرفاً تاریخی، بلکه نوعی کارنامه تحولات معاصر است؛ کارنامه‌ای که مطالعه آن برای پژوهشگران، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، متخصصان علوم سیاسی و هر فرد علاقه‌مند به شناخت لایه‌های عمیق‌تر حوادث ضروری به نظر می‌رسد. این کتاب کمک می‌کند تصویر کامل‌تری از مسیر طی‌شده ترسیم کنیم و از کنار رویدادهایی که تاثیرات ماندگار بر فضای کشور گذاشته‌اند، به‌سادگی عبور نکنیم.اگر به دنبال منبعی دقیق، مستند و قابل استناد هستید-کتابی که بتوانید هم برای مطالعه عمومی و هم پژوهش‌های تخصصی روی آن حساب کنید-«ترور در تهران» انتخابی کاملاً قابل اتکا است. پیشنهاد می‌کنم همین امروز نسخه چاپی آن را تهیه کنید و این روایت جامع را از نزدیک تجربه کنید.