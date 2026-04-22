افزایش وحشتناک خشونت‌ صهیونیست ها علیه فلسطینیان از اکتبر ۲۰۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، بر اساس دادههای منتشر شده از سوی مرکز دادههای فلسطینی «معطی»، شمار فلسطینیانی که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به دست شهرکنشینان صهیونیستی به شهادت رسیده اند، حدود ۴۱ نفر اعلام شده است. ۱۷ نفر از این افراد در سال ۲۰۲۶؛ ۱۶ نفر در سال ۲۰۲۵ و ۸ نفر نیز در سال ۲۰۲۴ به شهادت رسیده اند.
در همین بازه زمانی، مجموع حملات شهرکنشینان به مردم فلسطین به رقم وحشتناک ۸۶۹۱ مورد رسیده که شامل ۱۸۷۷ حمله از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا ۲۰ آوریل، ۳۸۱۸ حمله در سال ۲۰۲۵، ۲۲۸۶ حمله در سال ۲۰۲۴ و ۷۱۰ حمله از ۷ اکتبر تا پایان سال ۲۰۲۳ بوده است.
این آمارها بیانگر روندی صعودی و نگران کننده در میزان خشونت شهرک نشینان صهیونیست است؛ موضوعی که کارشناسان درباره پیامدهای آن بر وضعیت میدانی و احتمال تشدید تنشها در کرانه باختری هشدار دادهاند.
در تازه ترین این تحولات، منابع محلی گزارش دادند که نیروهای اشغالگر صهیونیستی به روستای المغیر در شمال شرق رام الله یورش برده و به مراسم تشییع دو شهید فلسطینی حمله کردند.
بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست به مراسم تشییع «جهاد ابو نعیم» و «اوس النعسان» که روز گذشته به شهادت رسیدند، یورش برده و به حاضران در این مراسم حمله کردند که در پی آن درگیریهای شدیدی در این منطقه شکل گرفت.
گزارشها حاکی است که اشغالگران صهیونیست همچنین با شلیک گاز اشکآور به سمت منازل این دو شهید، فضای مراسم وداع را متشنج کردند. در پی این تحولات، درگیریهای خشونتآمیزی میان ساکنان و نیروهای اسرائیلی در روستای المغیر رخ داده است.
