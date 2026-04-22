۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۸

آتش‌سوزی در کارخانه تصفیه روغن در شهرضا؛۲۵ تیم امدادی اعزام شد

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: حادثه آتش‌سوزی در کارخانه تصفیه روغن در شهرضا اتفاق افتاد و ۲۵ تیم امدادی به محل حادثه اعزام شد.

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه آتش سوزی در شهرضا اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۵:۳۰ به مراکز امدادی گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه کارخانه تصفیه روغن دچار حریق شده است افزود: تیم‌های عملیاتی برای امدادرسانی به منطقه اعزام شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اعزام ۲۵ سیم آتش نشانی از شهرک‌های صنعتی اطراف و شهرهای مجاور از جمله دقان مبارکه و اصفهان و شرکت فولاد مبارکه گفت: اطفای حریق همچنان ادامه دارد و به علت ورزش شدید باد این عملیات با سختی روبرو شده است.

اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود...

