امنیت کنونی محصول جانفشانی و ایثارگری نیروهای مسلح است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست وزارت اطلاعات در پیامی به سردار وحیدی، جانشین فرماندهی سپاه پاسداران نوشت: دوم اردیبهشت یادآور تجلی خواست انقلابی ملت ایران و تحقق ابتکار راهبردی و الهی حضرت امام خمینی در صدور فرمان تأسیس نهاد مکتبی و مجموعهٔ پرافتخار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که از دل پاکترین جوانان کشور در نخستین روزهای انقلاب جوشید و سربرآورد و منبعث از منظومهی فکری متعالی و اندیشههای تابناک امامین انقلاب تناور گردید.
با ارجنهادن به کارنامهٔ درخشان و مشحون از ثمرات و خدمات ارزشمند سپاه قهرمان به ایران و اسلام عزیز، صمیمانه این مناسبت انقلابی را همراه با ملت بزرگ ایران، جنابعالی و تمامی فرماندهان، رزمندگان، سربازان و بسیجیان بصیر، دلاور، با اخلاص، ولایتمدار، مؤمن، سلحشور و سرشار از فداکاری گرامی میداریم.
هویت پرافتخار سپاه پاسداران حقیقت مقدسی است که با عشق و ایمان و معرفت روشنبینانه و آگاهانه و انگیزههای جهادی و با برگزیدن خصیصهٔ انقلابیزیستن و انقلابیماندن و ثبات قدم آمیخته است. بحمدالله ملت بزرگ ایران در مصاف و کارزار با نظام استکبار جهانی به سردمداری شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و سگ هار منطقهای آن یعنی رژیم کودککش و منحوس صهیونی و ایادی سرسپرده و ضدانقلاب داخلی و خارجی آن، بار دیگر شاهد تبلور ارزشهای والای معنوی و گوهرهای درونی فرزندانشان در سپاه سرافراز و بهویژه مجاهدان عرصهٔ موشکی سپاه در جنگ های تحمیلی دوم و سوم بودهاند.
این دستاوردهای ماندگار و سرمایههای عظیم، حاصل جهانبینی مبتنی بر ایمان به عصر ظهور منجی عالم بشریت و آرمانهای والای انقلاب و حضرت امام و اندیشههای بلند، حزم و دوراندیشی حکیمانه و آیندهنگری هوشمندانه ی قائد و زعیم شهید امت و عزم راسخ و ارادهٔ فولادین فرماندهان و جهادگران غیور عرصه خودکفایی در نیروهای مسلح و سازماندهیها، آمادگیهای رزمی، نگهداریهای هوشمندانهٔ ابزار نظامی و آمادگی برای بهکارگیری آنها و هویت جمعی الهی در مجموعهٔ تشکیلات سپاه است.
امنیت کنونی محصول جانفشانی و ایثارگری هزاران انسان جانبرکف، نستوه، مؤمن و شرافتمند در نیروهای مسلح و فرماندهان عالیمقام و سپاهیان سلحشور و سربازان گمنامی است که با نثار جان عزیز خود برای وطن اسلامی، حقاً و انصافاً ثابت کردند که مدافع راستین و پاسداران انقلاب اسلامی هستند.
سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات همچنان با پیروی از فرمان ولایت و رویهٔ وزیر شهید اطلاعات همافزایی با جامعهٔ اطلاعاتی بهویژه سازمان اطلاعات سپاه را مشی خود قرار داده و با امید به تفضل بیانقطاع حضرت حق و استمداد از ارواح شهیدان، بر ادامهٔ عمل به تعالیم نورانی امام و قائد بزرگ شهید و راه مشعشع فرماندهان والامقام و سرداران سرافراز عرصهی گمنامی به ویژه شهیدان محرابی، کاظمی، خادمی و محقق و دیگر گمنامان شهید تاکید کرده و بیش از پیش وجههٔ همت خویش را بر تبعیت و اطاعت محض از فرامین ولی امر مسلمین و فرماندهی معظم کل قوا برای نیل به اهداف نظام مقدس اسلامی و هزیمت جبهه باطل و شیطانی آمریکایی صهیونی معطوف خواهند نمود.
