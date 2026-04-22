۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۸

تجلیل مسئولان سپاه لرستان از خانواده شهید «بهزاد دالوند»

تجلیل مسئولان سپاه لرستان از خانواده شهید «بهزاد دالوند»

خرم‌آباد- جمعی از مسئولان سپاه لرستان با حضور در منزل خانواده شهید «بهزاد دالوند»، ضمن گرامیداشت مقام والای این شهید بزرگوار، از خانواده این ارتشی قهرمان تجلیل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه و همزمان با سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جمعی از مسئولان سپاه لرستان با حضور در منزل خانواده شهید والامقام «بهزاد دالوند»، با این خانواده معظم دیدار و گفت‌وگو کردند.

شهید والامقام «بهزاد دالوند» از رزمندگان دلاور لشکر ۸۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در جریان تهاجم ناجوانمردانه دشمن خبیث آمریکایی-صهیونی به کشورمان در جنگ رمضان، به فیض رفیع شهادت نائل آمد.

تجلیل مسئولان سپاه لرستان از خانواده شهید «بهزاد دالوند»

این شهید بزرگوار در مسیر دفاع از حریم امنیت و آرمان‌های انقلاب اسلامی، جان خود را فدای میهن کرد.

در این دیدار صمیمانه، جمعی از مسئولان سپاه لرستان ضمن ابراز همدردی با خانواده معظم شهید، از صبر و بردباری و استقامت آنان در این مصیبت بزرگ تجلیل کردند.

