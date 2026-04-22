تجلیل مسئولان سپاه لرستان از خانواده شهید «بهزاد دالوند»

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه و همزمان با سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جمعی از مسئولان سپاه لرستان با حضور در منزل خانواده شهید والامقام «بهزاد دالوند»، با این خانواده معظم دیدار و گفت‌وگو کردند.

شهید والامقام «بهزاد دالوند» از رزمندگان دلاور لشکر ۸۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در جریان تهاجم ناجوانمردانه دشمن خبیث آمریکایی-صهیونی به کشورمان در جنگ رمضان، به فیض رفیع شهادت نائل آمد.

این شهید بزرگوار در مسیر دفاع از حریم امنیت و آرمان‌های انقلاب اسلامی، جان خود را فدای میهن کرد.

در این دیدار صمیمانه، جمعی از مسئولان سپاه لرستان ضمن ابراز همدردی با خانواده معظم شهید، از صبر و بردباری و استقامت آنان در این مصیبت بزرگ تجلیل کردند.