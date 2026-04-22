۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۰۳

مراسم چهلمین روز شهادت شهید «محمود رشنو» در رومشکان برگزار می‌شود

رومشکان- مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت سرتیپ دوم پاسدار «محمود رشنو»، در شهرستان رومشکان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردار رشید سپاه اسلام، سرتیپ دوم پاسدار «محمود رشنو»، روز پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در شهرستان رومشکان برگزار می‌شود.

شهید والامقام سرتیپ دوم پاسدار «محمود رشنو» از سرداران رشید و پرافتخار سپاه بود که در راه دفاع از حریم امنیت و آرمان‌های انقلاب اسلامی در جریان جنگ تحمیلی دشمن صهیونی آمریکایی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

جزئیات مراسم بزرگداشت

مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت سرتیپ دوم پاسدار محمود رشنو، روز پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۲ تا ۴ بعدازظهر برگزار می‌شود.

از عموم مردم ولایتمدار و شهیدپرور دعوت شده است تا با حضور گسترده خود، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی بدارند.

این مراسم معنوی در گلزار شهدای روستای رشنو، شهرستان رومشکان برگزار می‌شود.

