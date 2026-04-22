پیکر جوان غرق شده در رودخانه دویرج از آب بیرون کشیده شد

مراد یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این جوان ۲۲ ساله به نام حسین حمیدی فرزند فرهان اهل و ساکن روستای جلیزی پایین از توابع بخش موسیان است که برای شنا به رودخانه رفته بود.

وی گفت: به دلیل بارش های روزهای گذشته سد دویرج سرریز کرده بود و امروز بعدازظهر این جوان که در حال شنا کردن در رودخانه بوده غرق می شود.

فرماندار ویژه دهلران افزود:به محض اطلاع از این حادثه سریع نیروهای هلال احمر و اورژانس و مردمی به منطقه اعزام شدند.

یگانه افزود: با تلاش تیم های جستجوی هلال احمر شهرستان پیکر این جوان چندین متر پائین تر از محل غرق شدگی پائین تر از پل فلزی مسیر شرهانی از آب بیرون کشیده شد.

وی از تلاش های نیروهای مردمی،هلال احمر و اورژانس قدردانی کردو به مردم،دامداران و کشاورزان توصیه کرد،قبل،حین و بعد از بارندگی ها از نزدیک شدن به رودخانه ها و مسیرهای سیلابی و بویژه پائین دست سد ها خود داری کنند.