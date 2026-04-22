خوزستان معبر تاریخی سفر امام رضا به مشهد است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، عصر امروز چهارشنبه در آیین استقبال از خدام رضوی در اهواز گفت: خوزستان، سرزمین مقاومت و پایتخت دفاع مقدس؛ استانی که رنگین‌کمانی از اقوام گوناگون را در خود جای داده با تاریخی درازدامن و تمدنی کهن مفتخر است که معبر و محل عبور امام رضا(ع) برای آن سفر به توس بوده است.

موالی‌زاده با تبریک دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و حضرت علی بن موسی الرضا(ع) اظهار داشت: اینکه امور الهی چگونه تنظیم می‌شود، حقیقتاً نیاز به تبیین دارد که چرا امام رضا(ع) از مدینه حرکت می‌کند و به منتهاالیه شمال شرق ایران می‌رود تا در آنجا به شهادت برسد.

وی تصریح کرد: امام رضا(ع) از شهادت خودش باخبر بود و این سفر، دارای حکمت‌ها و اسراری است که باید برای نسل جوان تبیین شود.

استاندار خوزستان خطاب به خدام رضوی گفت: به خانه خود، به شهر خود، به دیار خود خوش آمدید امیدواریم حضور شما در ایام دهه کرامت، زمینه‌ساز توسعه فرهنگ رضوی و ترویج معارف اهل بیت(ع) در استان شود.