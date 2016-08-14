خادمان حرم رضوی با مددجویان کمیته امداد اهواز دیدار کردند

جمشید هاشمی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه یکی از رسالت های اصلی کمیته امداد، توانمندی فکری و فرهنگی خانواده های تحت حمایت است، اظهار کرد: با این رویکرد به گونه ای برنامه ریزی شده تا فضای معنوی مناسبات مذهبی و ملی از قبیل اعیاد شعبانیه، ماه مبارک رمضان، دهه کرامت، دهه امامت و ولایت و سایر مناسبت های در طول سال در راستای اصل توانمندسازی خانواده های تحت حمایت صورت بگیرد.

وی با اشاره به لزوم اجرای برنامه های معنوی در بین خانواده های تحت حمایت ادامه داد: دعوت از هیئت خدام حرم رضوی که در ایام دهه کرامت مهمان استان خوزستان بودند به منظور تقویت ارتباط معنوی بانوان سرپرست خانوار با حضرت رضا(ع) انجام شد که شامگاه شبنه این دیدار صورت گرفت.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد خوزستان تصریح کرد: پرچم منور حرم رضوی در این برنامه معنوی به رؤیت حاضران در این محفل رسید و صحنه هایی از شور، عشق، اشک و ارادت حاضران به آستان مقدس حضرت امام رضا(ع) رقم خورد.

هاشمی فرد عنوان کرد: اهدای تبرکات حرم رضوی به خانواده های تحت حمایت توسط خدام حرم مطهر امام رضا(ع)، مدیحه سرایی و مولودی خوانی و توزیع بسته های فرهنگی از دیگر برنامه های این دیدار بود.

وی خبر داد: شامگاه گذشته ۴۲ نفر از مددجویان بالای ۴۵ سال تحت حمایت کمیته امداد خوزستان که تا به حال به سفر مشهد مشرف نشده بودند اعزام شدند.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد خوزستان در پایان یادآور شد: یکی از مهمترین برنامه های فرهنگی کمیته امداد خوزستان، اعزام مددجویان به مشهد مقدس است و امسال طبق برنامه ریزی انجام شده تاکنون ۲۰۰ دانشجوی دختر ممتاز تحصیلی، ۱۶۰ دانش آموز مستعد و منتخب و ۳۲۸ نفر از مددجویان بالای ۴۵ سال که تاکنون به مشهد مقدس مشرف نشدند، اعزام شدند.