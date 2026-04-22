منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آتش سوزی در واحد تولید روغن در فاز ۳ شهرک صنعتی رازی ساعت ۴:۳۰ به مراکز امدادی اعلام شد اظهار کرد: در این حادثه تجهیزات مواد اولیه و دو سوله این شرکت در آتش سوخت.

وی اضافه کرد:علاوه بر این کارخانه به یک واحد از کارخانه جنبی نیز آتش سوزی سرایت کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه این آتش سوزی پس از دو ساعت و نیم فعالیت نیروهای امدادی اطفا شد، افزود: ۲۷ خودرو آتش نشانی و ۱۵ خودروی آبرسان برای این حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه تیم‌های آتش‌نشانی و مدیریت بحران از شهرستان‌های اصفهان، منظریه دهاقان و مبارکه و همچنین نیروهای امدادی از ۱۲ شهرک صنعتی برای این حادثه اعزام شدند، ادامه داد: این حادثه دو مصدوم داشت که یکی به صورت سرپایی درمان و دیگری به مراکز درمانی منتقل شد.

شیشه فروش اضافه کرد: ضروریست که تمامی واحدهای صنعتی نسبت به روایت اصول ایمنی در انبارداری و همچنین در بخش تولید توجه داشته باشند و تمام این واحدها باید به سیستم اطفاء و اعلام حریق مجهز شوند.