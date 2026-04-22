به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت الله میرزایی در جریان بازدید معاون عمرانی استانداری لرستان از اداره کل راه و شهرسازی لرستان با تأکید بر اهمیت پروژههای راه و شهرسازی در توسعه استان، اظهار داشت: تأمین اعتبار پروژههای راهسازی در بخشهای استانی و همکاری مجموعه بانکها در این زمینه ضروری است.
وی افزود: مشکل اصلی حوزه مهندسی و ساخت در حال حاضر محدودیت اعتبارات است، با این حال در ده ماه گذشته با وجود شرایط خاص از جمله ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، و برخی ناآرامیها، پیشرفت قابل توجهی در پروژههای راهسازی استان حاصل شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به دو پروژه شاخص استان در این حوزه، گفت: پروژههای واریانت «چنار» و محور کوهدشت - «زانوگه» از جمله طرحهای مهمی هستند که در مصوبات سفر اخیر هیئت دولت به استان اعتبار مناسبی برای آنها پیشبینی شده است.
میرزایی از فعال بودن ۱۰ هزار واحد در حال ساخت خبر داد و افزود: تأمین زمین برای اجرای طرحهای مسکن از اولویتهای اصلی این اداره کل است.
وی همچنین از اتصال تسهیلات پروژههای مسکن در سال گذشته به عنوان یکی از اتفاقات مهم این حوزه یاد کرد و افزود: در این حوزه همچنان مشکلات متعددی داریم که در صددرفع آنها هستیم.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره بهروز شدن پروندههای کمیسیون ماده پنج، طرح جامع شهر خرمآباد را از طرحهای مهم این مجموعه دانست و خواستار هماهنگی و هم افزایی بیشتر برای پیشبرد این پروژه شد.
میرزایی همچنین در خصوص وظایف مهم در حوزه املاک و حقوقی این ادارهکل، به موضوع تأمین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن و تعیینتکلیف بیش از سه هزار پرونده حقوقی اشاره کرد.
