حجتالاسلام والمسلمین محسن صادقزاده، مسئول کانون و شبکه جوانان رضوی استان اصفهان و دبیر رویداد ملی «زیر سایه خورشید» در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات برنامهها اظهار کرد؛ استان اصفهان هر سال میزبان کاروان «زیر سایه خورشید» است و امسال نیز خادمان امام رئوف(ع) از سوم اردیبهشت ماه، به مدت یک هفته میهمان مردم شریف این استان خواهند بود.
وی با اشاره به برنامههای شاخص این دوره، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کنونی، برنامههای کاروان شامل حضور در تجمعات امام رضایی، دیدار و تجلیل از خانوادههای معظم شهدا، و همچنین سرکشی از دستگاههای خدماترسان از جمله امدادگران، آتشنشانان،نیروهای انتظامی و ... خواهد بود.»
مدیر آستان مقدس حضرت زینب خواهر امام رضا (ع) افزود: در مجموع بیش از ۱۵۰ برنامه متنوع در شهرها و شهرستانهای مختلف استان اصفهان در قالب این کاروان اجرا خواهد شد.
در همین راستا، «ایران، امام رضا» به عنوان شعار امسال کاروان زیر سایه خورشید در کل کشور تعیین شده است.
