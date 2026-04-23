۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

موسوی: دهه کرامت، فرصتی برای تجدید عهد با آموزه‌های اهل‌بیت (ع)

یزد - مسئول کاروان «زیر سایه خورشید» با بیان اینکه دهه کرامت، فرصتی برای تجدید عهد با آموزه‌های اهل‌بیت (ع) گفت: ترویج فرهنگ رضوی؛ هدف اصلی جشن‌های «زیر سایه خورشید» است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن موسوی، شب چهارشنبه در اجتماع باشکوه مردم بهاباد ضمن تبریک ایام دهه کرامت، برکات حضور کاروان خدام در شهرهای مختلف کشور را یادآور شد و گفت: به برکت بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، خیرات و رحمت الهی بر سراسر این سرزمین جاری است. پرچم آن حضرت پشتوانه‌ای قرآنی دارد و یادآور ماجرای شفای چشمان حضرت یعقوب (ع) به‌واسطه پیراهن حضرت یوسف (ع) است که در سوره یوسف به آن اشاره شده است.

حجت‌الاسلام موسوی در ادامه به تشریح سیره و معارف نورانی امام رضا (ع) پرداخت و حضور پرشور مردم در این برنامه معنوی را نشان‌دهنده عشق و ارادت عمیق ملت ایران به اهل‌بیت (ع) دانست.

وی همچنین به برکات معنوی کاروان‌های رضوی اشاره کرد و افزود: «این برنامه‌ها فرصتی مغتنم برای تجدید عهد مردم با آموزه‌های نورانی اهل‌بیت (ع) و انتقال پیام مهربانی، شفقت و امید است.

روحانی کاروان خدام رضوی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: جشن‌های «زیر سایه خورشید» امسال با هدفی والا، یعنی ترویج فرهنگ رضوی و تقویت پیوند هرچه بیشتر مردم با اهل‌بیت (ع) در سراسر کشور برگزار می‌شود. حضور کاروان‌های خدام در شهرها و روستاها، نوعی زیارت از راه‌دور محسوب می‌شود و مردم از فیض معنوی بارگاه امام رضا (ع) بهره‌مند می‌گردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها علاوه بر جنبه‌های معنوی، نمادی از وحدت و همدلی مثال‌زدنی میان مردم ایران است و باعث گسترش احساس تعلق خاطر و عشق به ساحت مقدس امام هشتم (ع) می‌شود.

