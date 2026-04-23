به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن موسوی، شب چهارشنبه در اجتماع باشکوه مردم بهاباد ضمن تبریک ایام دهه کرامت، برکات حضور کاروان خدام در شهرهای مختلف کشور را یادآور شد و گفت: به برکت بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، خیرات و رحمت الهی بر سراسر این سرزمین جاری است. پرچم آن حضرت پشتوانه‌ای قرآنی دارد و یادآور ماجرای شفای چشمان حضرت یعقوب (ع) به‌واسطه پیراهن حضرت یوسف (ع) است که در سوره یوسف به آن اشاره شده است.

حجت‌الاسلام موسوی در ادامه به تشریح سیره و معارف نورانی امام رضا (ع) پرداخت و حضور پرشور مردم در این برنامه معنوی را نشان‌دهنده عشق و ارادت عمیق ملت ایران به اهل‌بیت (ع) دانست.

وی همچنین به برکات معنوی کاروان‌های رضوی اشاره کرد و افزود: «این برنامه‌ها فرصتی مغتنم برای تجدید عهد مردم با آموزه‌های نورانی اهل‌بیت (ع) و انتقال پیام مهربانی، شفقت و امید است.

روحانی کاروان خدام رضوی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: جشن‌های «زیر سایه خورشید» امسال با هدفی والا، یعنی ترویج فرهنگ رضوی و تقویت پیوند هرچه بیشتر مردم با اهل‌بیت (ع) در سراسر کشور برگزار می‌شود. حضور کاروان‌های خدام در شهرها و روستاها، نوعی زیارت از راه‌دور محسوب می‌شود و مردم از فیض معنوی بارگاه امام رضا (ع) بهره‌مند می‌گردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها علاوه بر جنبه‌های معنوی، نمادی از وحدت و همدلی مثال‌زدنی میان مردم ایران است و باعث گسترش احساس تعلق خاطر و عشق به ساحت مقدس امام هشتم (ع) می‌شود.