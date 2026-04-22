به گزارش خبرگزاری مهر، محمود زمانی در دومین جلسه کمیسیون دفاعی و امنیتی استان ذیل سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی گفت:در شرایط حساس کنونی، حفاظت از امنیت غذایی مردم و آمادگی هرچه بیشتر در برابر تهدیدات و آسیبهای حوزه امنیت غذایی، وظیفه همه مسوولان است و تلاش برای کاهش این آسیبها باید به اولویت اصلی تمام دستگاههای اجرایی استان تبدیل شود.
وی با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حفظ آمادگی برای حفاظت و صیانت از جان و مال مردم، اظهار داشت: باید از تمامی ظرفیتها و امکانات موجود برای امنسازی، مصونسازی و ارتقای آمادگیهای زیرساختی و عملیاتی در راستای مقابله با تجاوز دشمن آمریکایی‑صهیونیستی بهره گرفت.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری زنجان با تأکید بر رابطه مستقیم امنیت غذایی و امنیت ملی، تصریح کرد: امنیت ملی زمانی تحقق پیدا میکند که مردم همواره از غذای سالم، کافی و مغذی برخوردار باشند.
وی افزود: امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و یکی از ابعاد مهم و اساسی امنیت ملی محسوب میشود.
زمانی بر لزوم هماهنگی میان دستگاههای عضو کمیسیون از جمله جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط تأکید کرد و گفت: تنها با همکاری بینبخشی و نگاه راهبردی به مقوله امنیت غذایی میتوانیم در برابر تهدیدات دشمن ایستادگی و از حقوق مردم استان دفاع کنیم.
در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون به بررسی راهکارهای عملیاتی برای مصونسازی زنجیره تأمین غذایی استان، شناسایی نقاط آسیبپذیر و تدوین برنامههای پیشگیرانه در برابر تهدیدات احتمالی پرداختند و مقرر شد گزارش اقدامات اجرایی ظرف دو هفته آینده به دبیرخانه کمیسیون ارائه شود.
