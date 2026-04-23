پریسا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم رسالتهای فرهنگی در شرایط بحرانی، اظهار کرد: از دهم اسفندماه ۱۴۰۴ و مقارن با روزهای سخت جنگ رمضان، نهاد کتابخانههای عمومی استان تسلیم محدودیتها نشد و با وجود دشواریهای فراوان، روند خدمترسانی خود را با قدرت ادامه داد.
وی با بیان اینکه اختلالات اداری ناشی از جنگ نتوانست چرخه فرهنگ را متوقف کند، افزود: در این بازه زمانی حدود نیمی از کتابخانههای عمومی در سطح استان باز و فعال بودند و خادمان عرصه کتاب و کتابداران با حضور مستمر در فضای مجازی و تولید محتوای ارزشمند، پویایی این بخش را حفظ کردند تا پناهگاهی فرهنگی برای جامعه باشند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه در تشریح زیرساختهای مطالعه در استان گفت: در حال حاضر ۸۸ باب کتابخانه نهادی شامل ۶۲ مرکز شهری، ۲۳ کانون روستایی و سه دستگاه کتابخانه سیار، در کنار ۲۳ کتابخانه مشارکتی در سطح استان فعالیت دارند. مخازن این مراکز نیز با گنجینهای بالغ بر یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۷۸۶ جلد کتاب، همواره آماده امانتدهی به دوستداران یار مهربان است.
محمدی از اجرای بیش از ۴۰۰ ویژهبرنامه متنوع در ایام جنگ رمضان خبر داد و تصریح کرد: این تقویم کاری پربار، طیف وسیعی از اقدامات از جمله معرفی کتاب، مسابقات کتابخوانی، پویشهای موضوعی، قصهگویی، محافل ادبی، کارگاههای امداد و نجات و ایمنی، بازدیدهای دورهای و بررسی و تحلیل موضوعات روز را در بر میگیرد.
وی ارتقای سلامت روان جامعه در شرایط جنگی را یکی از دغدغههای اصلی این ادارهکل برشمرد و بیان کرد: با بهرهگیری از دانش متخصصان، محتواهای غنی در حوزه تابآوری در قالب عکسنوشته، متن و فیلم تولید و منتشر شد تا آرامش روانی به جامعه تزریق شود. البته رویکرد برگزاری دورههای تابآوری مختص به ایام جنگ نبود و پیش از آغاز این بحران نیز کارگاههای آموزشی متعددی برای عموم مردم و مخاطبان برگزار شده بود.
برپایی ۳۵ نشست با محوریت ادبیات پایداری
این مقام مسئول به درخشش محفل ادبی «استاد محبت» نیز گریزی زد و یادآور شد: با حضور شاعران برجسته ملی و استانی، بیش از ۳۵ نشست تخصصی با محوریت ادبیات پایداری در فضایی صمیمی و در عین حال علمی برپا گردید. یکی از افتخارات این محفل، میزبانی و برگزاری مراسم معنوی چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب بود که با حضور پرشور ادیبان همراه شد.
محمدی با اشاره به تداوم پویش ملی «ایستاده برای ایران»، خاطرنشان کرد: اعضای کتابخانههای سراسر استان با مشارکت فعالانه و برپایی موکبهای فرهنگی در تجمعات شبانه، خدماتی همچون نقاشی، رنگآمیزی صورت کودکان، قصهگویی، شعرخوانی، تولید آثار هنری و پذیرایی را ارائه دادند و نقش بسیار پررنگی در این حرکت حماسی ایفا کردند که این روند همچنان با قوت ادامه دارد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه در پایان با ارائه برآوردی از خسارات وارد شده به اماکن فرهنگی طی حملات جنگ رمضان، عنوان کرد: متأسفانه ۶ باب از کتابخانههای ما در این درگیریها دچار آسیب و تخریب شدند که مرمت و بازسازی مجدد آنها به طور تقریبی نیازمند اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال است و ارزیابیهای کارشناسی برای آغاز روند بهسازی آنها هماکنون در دست بررسی قرار دارد.
نظر شما