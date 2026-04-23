به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدجمالالدین نجمالهدی شب چهارشنبه در جمع مردم همیشه در صحنه و انقلابی بهاباد در موج پنجاه و سوم در خیابان شهید بهشتی این شهر در سخنانی با بیان اینکه دشمن بداند ما از ناوها و تهدیدهای رئیسجمهور آمریکا نمیترسیم، به نزدیک نیم قرن مقاومت ملت ایران اشاره کرد و افزود: مردم ایران با وجود تحریمها، تهاجمات و توطئهها همچنان ایستادگی کردهاند.
وی در ادامه، خطاب به نیروهای مسلح اظهار داشت: ما همچنان میدان، خیابان و صحنه را محکم و استوار حفظ میکنیم و از شما پشتیبانی میکنیم تا این انقلاب به نتیجه برسد.
نجمالهدی، طهارت قلب و اتصال به پروردگار را ضامن بقای قدرت در بزنگاههای تاریخی دانست و بر ضرورت حفظ صفای باطن از طریق عبادت، تضرع و توسل تأکید کرد تا در لحظات حساس دچار سستی نشویم.
این مقام مسئول همچنین به جنگ نرم و بهویژه جنگ شناختی علیه ملت ایران اشاره و بیان کرد: دشمنان اسلام در کنار فشارهای سیاسی و اقتصادی، به دنبال تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تغییر باورهای جامعهاند. مهمترین ابزار آنان تحریف واقعیتها و روایتسازی نادرست است.
نجمالهدی با یادآوری مثالهای تاریخی خاطرنشان کرد که تحریف حقایق تاریخی سابقهای طولانی دارد و دشمنان در طول تاریخ با تخریب شخصیتهای بزرگ دینی تلاش کردهاند حقیقت را وارونه جلوه دهند.
نجمالهدی با اشاره به پیامهای چنین اجتماعاتی گفت: پیام نخست آن به دوستان انقلاب است؛ زیرا انقلاب اسلامی، انقلابی جهانی است که موج آن در دل کشورهای دیگر نیز دیده میشود.
وی شعارهای جمعیت را برخاسته از شعور مردم دانست و گفت: این شعارها تاریخ را ورق میزند و صحنه بینظیری را رقم میزند و صحنههای مختلفی را در ذهن انسان مجسم میکند.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان یزد امروز با تکریم حضور حماسی، بصیرتمند، هوشمندانه و همراه با زمانشناسی مردم در اجتماعات اخیر گفت: مردم کار بزرگ و اقدامی تاریخی رقم زدند و شکست استکبار جهانی این بار در میدان جنگ ترکیبی رقم خورد.
وی به حضور مردم در اجتماعات شبانه در شهرستان و سراسر کشور تأکید کرد و گفت: نخستین پیام این حضور، لبیک عملی به مقام معظم رهبری و تجدید بیعت با ولایت است. هنگامی که رهبر معظم انقلاب بر حضور در اجتماعات شبانه تأکید میکنند، این حضور در حقیقت اجرای فرمان ولیفقیه است. شعار لبیک یا خامنهای تنها یک شعار نیست، بلکه مردم با حضور خود در میدان آن را در عمل به نمایش میگذارند.
پنجاه و سومین موج خروش انقلابی مردم ولایتمدار شهرستان بهاباد با حضور امام جمعه، مسئولان و اقشار مختلف مردم در خیابان شهید بهشتی بهاباد با شکوه وصفناپذیری برگزار شد.
