به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر جوکار طی سخنانی با تبیین ابعاد جنگ غیر قانونی و بدون توجیه آمریکایی صهیونسیتی علیه کشورمان، پیامدهای محیط زیستی حملات نظامی به مراکز و زیرساخت های غیر نظامی از جمله پالایشگاه ها، مخازن سوخت و نیروگاه‌های برق کشورمان را تشریح و این اقدامات را تهدیدی جدی برای محیط‌زیست، سلامت انسان و ثبات منطقه‌ای دانست و بر لزوم محکومیت آن از سوی مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به تشدید چالش‌های زیست‌محیطی از جمله خشکسالی، طوفان‌های گرد و غبار و افزایش پسماند، بر ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه «سازگاری با ریسک‌های محیط زیستی» و «مدیریت آلودگی هوا و پسماند» تأکید نمود.

در بخش طوفان‌های گرد و غبار، سفیر کشورمان بر لزوم هماهنگی منطقه‌ای در سه سطح دیپلماتیک، علمی و اجرایی برای مقابله مؤثر با این پدیده فرامرزی تأکید کرد. در حوزه مدیریت پسماند نیز، حرکت به سمت اقتصاد چرخشی، تفکیک از مبدأ، توسعه فناوری‌های بازیافت و کاهش مصرف پلاستیک‌های یکبار مصرف را از اولویت‌های اساسی برشمرد.

در پایان، وی سه پیشنهاد عملی جمهوری اسلامی ایران را برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای مطرح کرد:

۱. تشکیل «کمیته مشترک منطقه‌ای گرد و غبار» با مشارکت کشورهای درگیر

۲. تدوین و اجرای «قانون مدیریت یکپارچه پسماند» با مشارکت فعال بخش خصوصی و جوامع محلی

۳. تعریف «شاخص ملی تاب‌آوری اقلیمی» برای ارزیابی و پایش پیشرفت کشورها در کاهش ریسک‌های محیط زیستی.

شایان ذکر است اجلاس منطقه ای محیط زیست سران با حضور بیش از ۳۰ کشور در آستانه قزاقستان در حال برگزاری است.

سفیر کشورمان در پایان بر ضرورت اقدام جمعی برای حفظ محیط‌زیست، ارتقای سلامت عمومی و تضمین آینده‌ای پایدار برای نسل‌های آینده تأکید کرد.