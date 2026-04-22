به گزارش خبرنگار مهر، کشتی ایران در سال ۲۰۲۶ دو رویداد مهم پیش رو دارد، مسابقات جهانی کشتی و بازی‌های آسیایی ناگویا دو مسابقه مهم برای گوش‌شکسته‌های ایران است که باید در هر دو مسابقه با تمام توان به میدان بروند. طبق تقویم اتحادیه جهانی کشتی مسابقات قهرمانی جهان در روزهای ۲ لغایت ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵ در شهر منامه کشور بحرین برگزار خواهد شد. رقابت های کشتی بازی‌های آسیایی ناگویا هم ۸ تا ۱۱ مهرماه در کشور ژاپن برگزار خواهد شد.

امسال برای اولین بار مسابقات جهانی بعد از بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار می‌شود و ملی‌پوشان کشتی ابتدا باید در بازی‌های آسیایی شرکت کنند و حدودا ۲۰ روز بعد در مسابقات جهانی روی تشک بروند. همین موضوع باعث شده کار برای تیم‌های ملی کشتی سخت باشد البته علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در مصاحبه‌ای به صراحت اعلام کرد که برای آنها مسابقات جهانی اهمیت بیشتری دارد و به همین خاطر به احتمال زیاد تیم‌های ملی کشتی با دو تیم متفاوت راهی این دو رویداد مهم خواهند شد.

پس از اینکه اتحادیه جهانی کشتی میزبان مسابقات جهانی را به بحرین داد زمان برگزاری مسابقات هم تغییر کرد و قرار شد رقابت‌های جهانی به دلیل گرمای هوای منامه به جای برگزاری در ماه سپتامبر در ماه اکتبر (آبان‌ماه) برگزار شود، همین موضوع باعث شد تا از ابتدا چرخه انتخابی تیم‌های ملی کشتی به گونه‌ای نوشته شود که دو تیم برای این دو مسابقه مهم انتخاب شوند.

حالا در تازه‌ترین صحبت‌های رئیس اتحادیه جهانی کشتی خبر از تغییر میزبانی مسابقات جهانی به میان آمده و به احتمال خیلی زیاد میزبانی از بحرین گرفته خواهد شد. البته این تغییر میزبانی به دلیل ناآرامی در منطقه به دلیل حمله وحشیانه رژیم صهیونی- آمریکایی به خاک ایران گرفته شده موضوعی که اتحادیه جهانی به آن اشاره مستقیم نداشته است.

پس از صحبت‌های نناد لالوویچ بحث تغییر میزبانی مسابقات جهانی بسیار مطرح شد و حتی ۶ کشور برای میزبانی این مسابقات اعلام آمادگی کردند که در حال حاضر ازبکستان و قزاقستان بیشترین شانس را برای گرفتن میزبانی دارند.

درصورت تغییر میزبانی چند احتمال پیش روی کشتی ایران خواهد بود؛ اگر میزبانی از بحرین گرفته شود و به کشور دیگری داده شود به احتمال زیاد مسابقات هم به روال روتین خود ( شهریورماه) برمی‌گردد و مسابقات در سپتامبر (شهریور) برگزار می‌شود در این صورت تیم‌های ملی کشتی ایران ابتدا در مسابقات جهانی و پس از آن در بازی‌های آسیایی ناگویا به میدان خواهند رفت که در این صورت اغلب ملی‌پوشانی که در مسابقات جهانی به میدان رفتند در بازی‌های آسیایی هم روی تشک خواهند رفت.

اما در صورتی که میزبانی مسابقات جهانی ۲۰۲۶ تغییر نکند یا اینکه تنها کشور برگزاری مسابقات تغییر کند و زمان برگزاری آن همان ماه اکتبر (آبان) باشد در این صورت همچنان فدراسیون کشتی معتقد است که باید دو تیم را راهی مسابقات پیش رو کند و ترکیب تیم ملی در مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی ناگویا متفاوت خواهد بود. باید دید در آینده برنامه اتحادیه جهانی کشتی برای این دو مسابقات پیش رو به کدام سو می‌رود و در نهایت کادرهای فنی هر دو تیم چه تصمیمی خواهند گرفت هر چند که بعد از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور، رنکینگ کرواسی و آلبانی و همچنین مسابقات قهرمانی آسیا تا حدودی ترکیب هر دو تیم مشخص شده است.