معافیت بیماران خاص از پرداخت فرانشیز برخی داروها

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور براساس مصوبه هیأت وزیران و ضوابط مربوطه، سهم یارانه ارزی و سقف قیمت برای سازمان‌های بیمه‌گر پایه را تعیین می‌کند. بلافاصله پس از ابلاغ قیمت داروها نیز، طبق میزان سهم تعیین شده در تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، سازمان تأمین اجتماعی نسبت به به‌روزرسانی قیمت در سامانه‌های مکانیزه اقدام می‌کند.

براساس این گزارش ، بیماران مبتلا به هموفیلی، تالاسمی و دیالیزی از پرداخت فرانشیز برای داروهای موجود در فهرست تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر پایه معاف هستند. همچنین طبق ضوابط صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج، بخشی از هزینه‌های این گروه توسط این صندوق پرداخت می‌شود.

گفتنی است؛ سازمان تأمین اجتماعی به واسطه ارائه خدمات درمانی مستقیم بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خود در سراسر کشور و خرید خدمات حوزه درمان از مراکز طرف قرارداد دانشگاهی و خصوصی، خدمات مختلف و گسترده درمانی را به حدود ۵۰ میلیون نفر تحت پوشش ارائه می‌دهد.