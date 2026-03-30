به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران درباره پرداخت هزینه دارویی و درمانی در صندوق بیماران خاص و صعب العلاج، افزود: ابتدا سهم بیمههای پایه توسط بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح پرداخت شده و الباقی هزینه توسط صندوق پرداخت میشود.
وی ادامه داد: عمده هزینه این بیماران در بستههای خدمتی در سامانههای بیمهها بارگذاری شده و فقط ۵ درصد هزینه دارویی و درمانی این بیماران از منابع خارج از ضوابط با اختیار استانها پرداخت میشود.
ناصحی بیان کرد: عمده هزینههای این بیماران در صندوق بیماران خاص و صعب العلاج پرداخت میشود.
نظر شما