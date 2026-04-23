۸ ماهواره ژاپنی به فضا رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، یک وسیله پرتاب التکرون ماموریت Kakuchin Rising را از مقر راکت لب در نیوزلند و در ساعت ۳:۱۹ دقیقه عصر به وقت محلی نیوزلند انجام داد.
ماهواره ها حدود یک ساعت پس از پرتاب در ارتفاع ۵۴۰ کیلومتری زمین قرار گرفتند. Kakuchin Rising دومین ماموریت ماموریت پرتاب موشک الکترون برای طرح «نمایش فناوری نوآورانه ماهواراه» آژانس فضایی ژاپن است.
راکت نخستین عملیات این پروژه را در دسامبر ۲۰۲۵ میلادی انجام داد. این موشک، محموله آزمایشی Rapid Innovative Satellite-۴ متعلق به آژانس فضایی ژاپن مشهور به RAISE-۴ را برای آزمایش فناوریهای مختلف به مدار پایین زمین فرستاد.
هشت ماهوارهای که تحت عملیات Kakuchin Rising به فضا ارسال شده اند، مجموعهای متنوع هستند. راکت لب در شرح ماموریت خود نوشته است: این ابزارها شامل ماهوارههای کوچک آموزشی، یک ماهواره نظارت بر اقیانوس، یک ماهواره نمایشی برای دوربینهای چندطیفی بسیار کوچک و یک آنتن قابل استقرار هستند که میتوان با استفاده از تکنیکهای تاشو اوریگامی آنها را محکم بستهبندی وبعد تا ۲۵ برابر اندازه خود باز کرد.
درماموریت Kakuchin Rising موشک ۱۸ متری الکترون برای هفتاد ونهمین بار به فضا پرتاب شد. این موشک ماهواره های کوچک را به مدار زمین و فراتر از آن می برد.
