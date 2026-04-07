رییس سازمان بورس، سناریوهای بازگشایی بازار سهام را تشریح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از چهار سناریوی مختلف برای نحوه فعالیت بازار سرمایه خبر داد.
صیدی با اشاره به وضعیت فعلی بازار سهام اظهار کرد: بازار سرمایه در هفتهای که از ۲۲ فروردین آغاز میشود همچنان تعطیل خواهد بود، مگر آنکه شرایط جنگی پایان یابد.
وی با بیان اینکه سازمان بورس در حال بررسی سناریوهای مختلف برای ادامه فعالیت بازار است، افزود: در حال حاضر چهار سناریو برای نحوه فعالیت بازار سرمایه در دست بررسی قرار دارد.
رئیس سازمان بورس توضیح داد: سناریوی نخست ادامه وضعیت فعلی است که بر اساس آن یا تنها معاملات صندوقها انجام میشود یا بازار با همان شرایط فعلی و بدون افشای اطلاعات بازگشایی خواهد شد.
صیدی ادامه داد: در سناریوی دوم، در صورت تشدید درگیریها احتمال توقف کامل معاملات حتی در صندوقها نیز وجود دارد.
وی تصریح کرد: سناریوی سوم به پایان جنگ همراه با توافق کتبی مربوط میشود که در این صورت بازار سرمایه میتواند بازگشایی شود.
رئیس سازمان بورس افزود: در سناریوی چهارم نیز اگر جنگ بدون توافق به پایان برسد، بازگشایی بازار به صورت تدریجی و گامبهگام انجام خواهد شد.
