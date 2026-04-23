۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

نظرسنجی صداوسیما از ایام جنگ؛ ۷۶ درصد عملکرد سازمان را مناسب دانستند

نظرسنجی صداوسیما از ایام جنگ؛ ۷۶ درصد عملکرد سازمان را مناسب دانستند

رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما با اشاره به ایام جنگ رمضان و نظرسنجی‌های اخیری که انجام شده است از رضایت مردم نسبت به اطلاع‌رسانی سازمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شاکری‌نژاد رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما شب گذشته‌ دوم اردیبهشت در شبکه خبر با ارائه آماری از نظرسنجی‌های اخیر این مرکز سخن گفت.

شاکری‌نژاد با اشاره به جزئیات نظرسنجی جدید مرکز تحقیقات صداوسیما درباره آینده ایران عنوان کرد: نزدیک به ۷۲ درصد از پاسخگویان یک نظرسنجی سراسری مرکز تحقیقات صداوسیما معتقد هستند آینده ایران پس از جنگ بهتر از قبل خواهد شد. بر اساس یافته‌های این نظرسنجی، که هفته گذشته به‌صورت حضوری و میدانی از شهروندان بالای ۱۵ سال در مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاها انجام شده است، ۷۱.۷ درصد از شهروندان ایرانی بر این باورند که آینده ایران پس از جنگ تحمیلی سوم بهتر خواهد شد.

وی اضافه کرد: از نظر ۶۶ درصد پاسخگویان، ایران پیروز قطعی جنگ بوده است، در حالی که تنها ۶.۱ درصد آمریکا و رژیم صهیونیستی را پیروز جنگ ارزیابی کرده‌اند. همچنین ۸۷.۲ درصد پاسخگویان عملکرد نیروهای مسلح کشورمان را در دفاع از کشور قوی و بسیار قوی ارزیابی کرده‌اند و ۵۷.۷ درصد آنان معتقد هستند نیاز آمریکا به آتش‌بس بیشتر از ایران است، در مقابل ۹.۸ درصد که نیاز ایران را به آتش‌بس بیشتر می‌دانند.همچنین، ۷۶.۵ درصد پاسخگویان عملکرد رسانه ملی را در اطلاع‌رسانی حملات ایران در جنگ تحمیلی سوم کاملاً مناسب یا مناسب دانسته‌اند. ۷۳.۹ درصد از سرعت خبررسانی و ۷۲.۵ درصد از صحت و دقت اخبار رسانه ملی در جنگ ابراز رضایت کرده‌اند.

شاکری‌نژاد در پایان گفت: در نهایت، ۴۵.۷ درصد از پاسخگویان اعلام کرده‌اند که در تجمعات شبانه در میادین و خیابان‌ها شرکت می‌کنند و ۶۷.۸ درصد خواستار ادامه این تجمعات هستند.

عطیه موذن

