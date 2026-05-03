میزان مخاطب رسانه ملی به ۷۶ درصد رسید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما نتایج آخرین نظرسنجی انجام شده درباره میزان مخاطبان رسانه ملی در جنگ تحمیلی سوم را اعلام و عنوان کرد: در نظرسنجی که اخیراً در سطح مراکز استانها، شهرستانها و روستاهای کشور انجام دادیم، میزان مخاطب صداوسیما در ایام جنگ تحمیلی سوم به ۷۶ درصد رسیده بود که این رقم، افزایشی بیش از ۱۰ درصد را نشان میدهد و بیانگر آن است که در بازه زمانی ایام جنگ، میزان مخاطب صداوسیما افزایش داشته است.
محسن شاکرینژاد افزود: همچنین در این نظرسنجی از مردم پرسیدیم شبکهای که در ایام جنگ رمضان بیشتر تماشایش کردهاند، کدام بوده است؟ براساس نتایج بهدستآمده، شبکه خبر با اختلاف، بالاترین میزان مخاطب را داشته و بالغ بر ۵۹ درصد از پاسخدهندگان اعلام کردهاند که شبکه خبر را دنبال میکردهاند. البته این به آن معنا نیست که سایر شبکههای رسانه ملی دیده نمیشدند، بلکه معمولاً تلویزیون روشن بوده و روی شبکه خبر قرار داشته، اما در زمان پخش سریالها یا برنامههای دیگر، تغییر میکرده است. بااینحال، عمدتاً زمانی که تلویزیون مخاطبان روشن بوده، روی شبکه خبر قرار داشته است.
رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما ادامه داد: این نتایج جدید هم افزایش مخاطب صداوسیما نسبت به فصل قبل را نشان میدهد و هم از مرجعیت رسانه ملی، بهویژه شبکه خبر، بهعنوان یک دستاورد مهم در ایام جنگ حکایت دارد. ضمن اینکه در مورد ویژهبرنامههای ایام جنگ نیز باید گفت شبکه خبر و برنامه «بهوقت ایران» در میان پربینندهترین برنامههای ویژه جنگ قرار داشتند.
وی با تأکید بر اینکه صداوسیما در جنگ اخیر تلاش کرد به بحث تابآوری مردم کمک کند، اظهار کرد: صداوسیما در همین چارچوب، برنامههایی را برای همراهی با شرایط جنگی و تقویت روحیه عمومی روی آنتن برد. در ارزیابیهای انجامشده درباره میزان اثرگذاری رسانه ملی، از این منظر نیز بررسی شد که صداوسیما تا چه اندازه بر حضور مردم در تجمعات و میادین تأثیر گذاشته و تا چه حد در پوشش این رویدادها موفق بوده است. نتایج این سنجشها نشان میدهد که تا حدود ۸۰ درصد، بیانگر موفقیت صداوسیما در تشویق مردم به حضور در تجمعات و میادین و نیز در پوشش تصویری این رویدادها بوده است.
شاکرینژاد در پایان بیان کرد: اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم، میبینیم که یکی از ملاکهای مهم تابآوری، حضور مردم در میدان است و سازمان صداوسیما در این زمینه کاملاً موفق عمل کرده است. رسانه ملی توانسته مردم را به حضور در میدان تشویق کند و همین حضور مردمی، بسیاری از توطئههای دشمن و عوامل داخلی آن را خنثی کرده است.
