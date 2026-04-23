به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامعلیتبار ظهر پنجشنبه در مراسم معارفه جانشین فرماندهی انتظامی استان گلستان، با گرامیداشت یاد و نام شهدا و آرزوی بهرهمندی همگان از عنایات حضرت ولیعصر (عج)، بر اهمیت نقش ایمان، تدبیر و صبر در جامعه اسلامی تأکید کرد.
وی با اشاره به حدیثی از امام رضا (ع) اظهار کرد: کمال ایمان در گرو سه ویژگی است؛ نخست شناخت و تفقه در دین، دوم تدبیر در زندگی و سوم صبر در برابر سختیها و مصائب است.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی گلستان افزود: مردم ایران اسلامی در شرایط مختلف، بهویژه در رخدادهای اخیر، جلوهای روشن از صبر و استقامت را به نمایش گذاشتند و با حضور آگاهانه خود در صحنه، پشتیبانی عملی از نظام و نیروهای مسلح را ثابت کردند.
تبار با اشاره به نقش مکمل مردم و نیروهای مسلح در حفظ امنیت کشور اظهار کرد: امروز یک تقسیمبندی روشن در عرصه دفاع از کشور وجود دارد؛ مردم در صحنه اجتماعی و نیروهای مسلح در میدانهای عملیاتی حضور دارند و این هماهنگی، سد محکمی در برابر توطئههای دشمنان ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: این همافزایی و انسجام ملی باعث شده دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام بمانند و معادلات آنها در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران دچار شکست شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: به برکت صبر و بصیرت مردم و تلاش نیروهای مسلح، جمهوری اسلامی ایران مسیر عزت، اقتدار و پیشرفت را با قدرت ادامه میدهد و تجربههای اخیر نیز نشان داد که این اتحاد ملی، مهمترین عامل پیروزی در برابر فشارها و تهدیدهاست.
نظر شما