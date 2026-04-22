۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

هشدار دوباره نهاد ناظر در خصوص کلاهبرداری با عنوان جعلی بیمه مرکزی

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در پی تکرار عمل مجرمانه و مصداق بارز کلاهبرداری برخی اشخاص سودجو و اخاذی آنان با سوءاستفاده از عنوان بیمه مرکزی نسبت به ضرورت هوشیاری هر چه بیشتر مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، در پی تکرار عمل مجرمانه و مصداق بارز کلاهبرداری برخی اشخاص سودجو و اخاذی آنان با سوءاستفاده از عنوان بیمه مرکزی، نهاد ناظر صنعت بیمه با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به ضرورت هوشیاری هر چه بیشتر مردم تأکید کرد.

در این اطلاعیه آمده است: برخی از سودجویان که همواره در کمین اعتماد مردم به صنعت بیمه نشسته‌اند با درج شماره تماس‌های واهی در سایت‌ها و همچنین با تماس‌های مستقیم با شهروندان و ارائه بعضی اطلاعات شخصی به سرقت رفته، قصد کلاهبرداری بیمه‌ای دارند.

بر اساس این اطلاعیه، سودجویان یادشده با استفاده از خطوط مختلف تلفن با شهروندان تماس گرفته و با ارائه شماره حساب‌های متنوع از آنان می‌خواهند نسبت به خرید پوشش‌های بیمه درمان تکمیلی اقدام کنند.

ضمن هشدار به شهروندان در خصوص بی‌اعتنایی به تماس‌های مزبور به آگاهی می‌رساند چنین اقدامی با هر انگیزه‌ای، تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

علی فروزانفر

