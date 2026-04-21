«بسته معیشتی رئیس جمهور» شگرد جدید مجرمان سایبری در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالرضا ظهرابی با اشاره به کلاهبرداری برخی فعالان فضای مجازی در شایط فعلی از مردم بیان داشت: مجرمان سایبری با ارسال پیام هایی از قبیل دریافت بسته های معیشتی، بسته های کمک مالی و ... از شهروندان می خواهند بر روی لینک های ارسال شده کلیک کنند و پس از نصب لینک های آلوده و مخرب اقدام به برداشت های غیرمجاز از حساب های آنان می کنند که طی چند روز اخیر تعداد زیادی پرونده در این خصوص به پلیس فتا ارسال شده است.
وی ادامه داد: کاربران عزیز به هیچ عنوان فریب جملات و تبلیغات اغواکننده در پیام رسانهای داخلی را نخورند و به این نکته توجه داشته باشند که اگر قرار است موضوع مهمی مثل دریافت کمک های مالی، یارانه، بسته های معیشتی مطرح شود حتما از طریق منابع معتبر و مهم پیگیر موضوع بوده و به پیامهای دریافتی از افراد، کانالها و گروههای ناشناس توجه نکنند.
سرهنگ ظهرابی به هموطنان توصیه کرد: جهت پیشگیری از اینگونه کلاهبرداری ها از کلیک بر روی لینکهای ارسالی این دست پیامها خودداری نموده و حتما رمز دو مرحله ای ورود به پیام رسان را فعال نمایند و پیام رسانهای داخلی را همانند آنتی ویروسها به روز رسانی کنند.
رییس پلیس فتای فارس گفت: شهروندان در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک، میتوانند موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت پلیس فتا بخش گزارشها مردمی در میان بگذارند.
