مسدودی ۱۷ میلیارد ریال وجه از مجرمان سایبری در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رحیمی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی دریافت شکایات متعدد مردمی مبنی بر کلاهبرداری‌های اینترنتی، لینک جعلی و روش های مهندسی اجتماعی(دریافت کد های ورود به اپلیکیشن مالی یا بانکی)، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفته که با انجام اقدامات تخصصی و رصد دقیق تراکنش‌های مالی، مسیر گردش وجوه شناسایی و حساب‌های مرتبط با این جرائم مسدود شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: مجرمان سایبری با استفاده از شگردهایی نظیر ارسال لینک‌های جعلی (فیشینگ)، کلاهبرداری اینترنتی در فضای مجازی و سوءاستفاده از اعتماد کاربران، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی می‌کردند که با هوشیاری پلیس، در یک ماه گذشته حدود ۱۷ میلیارد ریال وجه حاصل از جرائم اینترنتی مسدود و ۲ و نیم میلیارد ریال وجه به مالباختگان عودت داده شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه اقدامات لازم برای دستگیری این افراد در حال انجام است، از شهروندان خواست برای پیشگیری از وقوع این‌گونه جرائم، از کلیک روی لینک‌های ناشناس خودداری کرده و اطلاعات بانکی خود را در اختیار افراد یا سایت‌های غیرمعتبر قرار ندهند.