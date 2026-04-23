سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان اجرای طرح‌های تشدید مقابله با سرقت، مأموران انتظامی شهرستان موفق شدند ۱۶ سارق را شناسایی و دستگیر کنند و در مجموع به ۱۷ فقره انواع سرقت رسیدگی کنند.

وی افزود: در این عملیات‌ها ۷ دستگاه خودروی سرقتی کشف و پس از طی مراحل قانونی به مالکان بازگردانده شد؛ اقدامی که به گفته وی نقش مؤثری در تقویت احساس امنیت میان شهروندان داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان بیان کرد: از سرقت‌های کشف‌شده، ۷ فقره مربوط به سرقت کابل، ۲ فقره مرتبط با سرقت منزل و سایر موارد نیز مربوط به سرقت از معابر و حوزه‌های مختلف بوده است.

سرهنگ نیکبخت ادامه داد: در این راستا ۴ سارق کابل، ۳ سارق اماکن خصوصی و ۶ سارق معابر عمومی بازداشت شده‌اند و دیگر متهمان نیز در زمینه انواع سرقت فعالیت داشته‌اند.

به گفته وی، تمامی متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شده‌اند و اموال مکشوفه نیز پس از شناسایی به مالباختگان تحویل داده می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های مقابله با سرقت گفت: پلیس با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، با جدیت روند برخورد با مجرمان را ادامه می‌دهد و اجازه نخواهد داد امنیت شهروندان خدشه‌دار شود.

وی در پایان از مردم خواست با رعایت نکات ایمنی و گزارش موارد مشکوک از طریق تماس با شماره ۱۱۰، پلیس را در جلوگیری از بروز جرائم همراهی کنند.