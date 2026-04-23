۵۳۸ فقره پرونده تعزیراتی برای واحدهای متخلف لرستان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر طهماسبی در سخنانی، اظهار داشت: با شروع جنگ تحمیلی رمضان، روزانه ۳۲ اکیپ نظارتی و بازرسی تحت نظر معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، بازار استان را کنترل و مورد بازرسی قرار می دهند.

وی افزود: ۳۲ اکیپ نظارتی در طول ۵۰ روز جنگ تحمیلی ۹ هزار و ۴۰۰ مورد بازرسی انجام داده اند.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه بازرسین سازمان جهاد کشاورزی لرستان به صورت شبانه روزی و دقیق بازار محصولات کشاورزی و غذایی را ‌مورد سرکشی، بازدید و نظارت قرار می دهند، بیان داشت؛ از تعداد بازرسی‌های مذکور تعداد ۵۳۸ فقره پرونده تعزیراتی به ارزش ۱۳۰‌ میلیارد ریال تشکیل شده است.

طهماسبی، گفت؛ در طول بازه زمانی ۵۰ روز گذشته تعداد ۲۵ مورد جریمه و پلمب و تعداد ۱۸ مورد کشف کالای قاچاق صورت گرفته است.