۴ هزار و ۵۵۴ مورد بازرسی از بازار آذربایجان غربی در جنگ رمضان انجام شد

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نتیجه این بازرسی‌ها پرونده های تخلف صنفی به ارزش بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی جهت برخورد قانونی معرفی شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد بازرسی ها چهار هزار و ۴۴ مورد عدم احراز تخلف، ۴۵۸ مورد گرانفروشی صنفی و ۳۲ مورد تخلف قاچاق کالا بوده است و ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده نیز ۱۲ هزار میلیارد ریال برآورد شده است و تعداد ۶۴۴ رأس دام قاچاق نیز در این ایام کشف شده است .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: ۴۸ اکیپ بازرسی مشترک متشکل از کارشناسان سازمان، بسبج اصناف، تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی است که به صورت روزانه حتی در روزهای تعطیل بر روند توزیع نطارت و از بازار بازرسی می کنند.

اصغری خاطرنشان کرد: گران فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه، بیشترین بازرسی ها را شامل می شود که از مراکز عمده تولید و توزیع کارخانجات قند، آرد، خوراک دام ، کشتارگاه‌های دام و طیور و شرکت های پخش کالاهای اساسی انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در خصوص نظارت بر حوزه آرد نیز گفت: در این زمینه نیز نظارت مستمر و روزانه از سطح نانوایی ها در خصوص کم فروشی، عرضه خارج از شبکه آرد ‌و گران فروشی و عدم پخت در حال انجام است که تاکنون ۶۵۰ لنگه آرد کشف و ضبط شده است.

وی با تأکید بر تداوم بازرسی‌ها در طول سال اظهار کرد: هدف ما حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و برقراری تعادل در بازار بوده و بدیهی است با هرگونه تخلف صنفی، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

اصغری اضافه کرد: در این ارتباط سامانه‌های ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی آماده دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی هستند و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، شکایت خود را در این سامانه‌ها ثبت کنند تا توسط بازرسان مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: برخورد جدی با محتکران و گران‌فروشان در دستور کار بازرسان قرار دارد و در صورت احراز تخلف، ضمن اعمال جریمه، پرونده متخلفان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.